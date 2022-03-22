原标题：海信“出海”！中国智能交通技术标准将落地非洲

据海信消息，目前，海信与埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市市政府正式签约智能公交建设项目，已经进入执行阶段。该项目是海信智能交通在海外承建的首单智能交通集成项目，这意味着中国智能交通技术标准开始系统性走向海外市场。

据了解，1994年，海信进入南非市场，从此开启了国际化第一站。28年后，海信智能交通项目首次落地海外，开端依然是广袤的非洲大地。海信网络科技公司国际业务部总经理牟三钢介绍，本次海信签约的亚的斯亚贝巴智能公交项目建设周期为21个月，建成后，市民可通过APP、电子乘客信息屏等获得公交实时信息；而公交企业则实现对公交车辆的实时监测、远程控制以及智慧调度，实现客流与运力匹配分析、资源投入分析、机务物资指标监控等功能，为科学决策提供依据。

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴是非洲最大城市之一，常驻人口约500万，交通拥堵是其一大顽疾。乘坐公交车是当地市民重要的出行方式，但每到高峰时段，在公交车站排几十米队、等上半个小时都是家常便饭，公共交通亟需智能化升级。当地政府对于海信项目的推进也非常迫切。在当地时间3月14日举办签约仪式上，亚的斯亚贝巴市市长阿达内克·阿贝贝表示，借助海信建设的公共交通智能化系统，将提升当地巴士的运营能力，改善当地交通运输服务水平。

得益于世界银行的贷款支持，2021年3月，亚的斯亚贝巴交通局正式发出招标公告，对当地公共交通系统进行智能化改造。这一招标吸引了中国多家企业的关注，海信和山东高速组成了联合体也参与其中。

“海信是中国智能交通企业中为数不多能达到对方招标门槛要求的企业。”牟三钢介绍，在招投标过程中，他们想尽各种办法了解当地现状和技术要求，不断优化方案，终于在9个月的漫长招标后，海信和山东高速集团组成的联合体在多家竞标企业的激烈角逐中成功突围，以技术指标和价格指标双第一，成功中标。

第一批进驻埃塞俄比亚的海信网络科技公司陈效文经理说，他已经完成海信当地分公司的注册，并和同事一起初步组建成了一支执行队伍。海信智慧公交系统项目的建成能够帮助当地公共交通水平跨越至少20年，切实给当地交通状况带来改变。

陈效文的背后是海信在智能交通领域20多年的技术深耕。牟三钢介绍，海信以前主要是和央企合作“搭车出海”，埃塞俄比亚的这个项目是海信在海外承建的首个智能交通集成项目，这标志着以海信为代表的中国智能交通企业迎来“整体系统出海，输出技术模式”的时代。（战钊）

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