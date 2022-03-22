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约1.5万亿元留抵退税怎么退？国务院这样部署

2022年03月22日08:52 | 来源：新华社
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　　21日召开的国务院常务会议，确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑。

　　今年的政府工作报告提出，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，退税资金全部直达企业。如此大规模的留抵退税如何实施？21日召开的国务院常务会议作出部署。

　　会议决定，对所有行业的小微企业、按一般计税方式纳税的个体工商户退税近1万亿元。其中，存量留抵税额6月底前一次性全额退还，微型企业4月份集中退还，小型企业5、6月份退还；增量留抵税额4月1日起按月全额退还。

　　会议还决定，对制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业等6个行业企业的存量留抵税额，7月1日开始办理全额退还，年底前完成；增量留抵税额也要从4月1日起按月全额退还。

　　“会议明确对小微企业以及制造业等6个行业实施存量留抵退税，将企业此前多年形成的存量留抵税额退给企业，将显著增加企业现金流，缓解资金回笼压力，有助于提升企业发展信心，激发市场主体活力。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说，同时，增量留抵税额也将按月全额退还，体现了增值税留抵退税制度不断完善。

　　此外，会议决定，中央财政在按现行税制负担50%退税资金的基础上，再通过安排1.2万亿元转移支付资金设立3个专项，支持基层落实退税减税降费和保就业保基本民生等。其中，对新增留抵退税中的地方负担部分，中央财政补助平均超过82%、并向中西部倾斜。会议要求，建立资金预拨机制，逐月预拨、滚动清算，确保地方国库动态存有半个月的退税所需资金。

　　记者从财政部了解到，首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元已于当日下午下达。其他专项资金根据相关工作进度也将尽快下达。

　　“为确保地方落实留抵退税政策有底气、有保障，会议明确增加中央对地方转移支付，并建立资金预拨机制，这将确保政策落地落实，确保退税资金及时退达企业，为稳增长稳市场主体保就业提供支撑。”李旭红说。

　　（记者申铖）新华社北京3月21日电

(责编：王震、陈键)

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