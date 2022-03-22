新华社银川3月21日电（记者赵倩）中央第四生态环境保护督察组21日向宁夏反馈督察情况。督察认为，宁夏努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，全力打好污染防治攻坚战，工作力度较大，取得较大成效，但与中央要求和群众期盼相比，生态环境保护仍然存在较大差距，未批先建、违规取水、生态破坏等问题较为突出。

督察发现，宁夏一些地方对生态环境的脆弱性缺乏足够认识，忽视资源承载能力。2020年自治区排查出26个“挖湖造景”突出问题项目，但地方推进整改不坚决。银川丝路经济园水系连通工程至督察时才下决心实施回填。违规上马“两高”项目，如宁东基地17个在建“两高”项目均属未批先建，中卫市14个在建“两高”项目12个手续不全。

督察指出，宁夏违规取水现象普遍，一些地方水权交易有名无实。2020年石嘴山市从黄河取水11.16亿立方米，超取水指标19.2%。宁东基地129家取水企业中，112家未获得取水许可，2021年取水1782万立方米。平罗县承诺新建企业实行水权转换，但2017年以来开工的59家企业无一取得水权指标。同时，农业用水粗放，如2020年宁夏农业取水量占取水总量的83.5%，农业耗水量占全区总耗水量的78.4%，灌溉水有效利用系数仅为0.551。

根据督察反馈，宁夏生态破坏问题仍较突出，其中非法越界采矿问题突出。中卫市中宁县14家矿山企业中有6家越界开采，其中铜铁沟陶瓷黏土矿矿业权面积为6.9亩，但越界开采达182亩，矿石废渣堆放侵占天然牧草地249亩，相关部门仍为其延续矿业权证。全县历史遗留矿山修复治理进展严重滞后，至督察时仅完成应修复治理面积的40%。

截至2022年2月底，督察组交办宁夏的1240件群众举报问题已基本办结，责令整改492家，立案处罚115家，罚款1358.5万元，立案侦查7件，拘留1人，约谈144人，问责6人。

督察要求，宁夏要深入打好污染防治攻坚战，守好西北地区生态安全屏障。切实担负起黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设重大责任，严控“两高”项目盲目上马，科学规划工业园区建设；落实“四水四定”要求，遏制从黄河违规取水势头。对失职失责问题，要责成有关部门进一步深入调查，厘清责任，严肃、精准、有效问责。督察组还对发现的生态环境损害责任追究问题进行了梳理，已按有关规定移交自治区党委、政府处理。

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