记者韩朝阳、郝源

70岁的吴贵海中学毕业，当过兵，做过生意，逛过大城市，是远近闻名的“老顶牛”。近几年，因为整村搬迁的事，一根筋的吴贵海“牛脾气”又上来了。

但一次次“顶牛”后，“老顶牛”竟给搬迁工作队员点起赞，咋回事？

开端

吴贵海的家乡河南省封丘县李庄镇俄湾村地处黄河滩区。历史上，黄河多次改道，在黄淮海平原上完成了由北向南、幅度达25万平方公里的扇形摆动，上百万群众被卷入滩区，在洪水和风沙中挣扎了百年，吴贵海一家也在其中。

站在俄湾村隔黄河南望，便是饱经风沙、盐碱、内涝“老三害”的兰考县。虽然隔着一条大河，封丘县黄河滩区也曾同样遍布风沙岗、盐碱地、水窝子。脱贫攻坚开始时，李庄镇仍是国家级贫困县封丘县中最穷的一个乡镇。

为了让滩区群众搬出“水窝子”，过上好日子，河南结合脱贫攻坚，从2015年开始试点黄河滩区移民迁建。李庄镇22个村庄，18个是滩区村，要搬迁4.1万人。

起初，搬迁工作队入村摸底，俄湾村1600多口人，一半群众不表态，等待观望；三成群众表示反对，多为老年人；仅两成群众明确支持，多是年轻人。观望、反对的群众大多有和吴贵海相同的顾虑。

吴贵海不是不想搬，挡水的“砍头柳”、遮雨的“老蓑衣”、救命的“大葫芦”、防涝的“高房基”……几十年来，与水患相关的苦难记忆深深印刻在脑海里，滩区的苦头，他实在是吃够了。

俄湾人也不是不想搬，几乎年年夏天，村里都有几家房倒屋塌，水旱灾害交替不断。搬出滩区，新建家园，实际上是一代又一代滩区人的梦想。

顶牛

2015年初，搬迁工作启动时，李庄镇党委书记陈明和从县直机关抽调的20余名青年工作队员前后脚走马到任。他们干的第一件事不是动员搬迁，而是“评低保，赢信任”。

“不让干部评，不叫代表评，就让村民以小组为单位公开评选，打开天窗说亮话，左邻右舍眼睛雪亮，彻底断绝人情保、关系保、后门保。”陈明说，办好这一件事，比空口白牙劝群众搬迁管用得多，不少群众改变了对搬迁工作队的看法。

当年7月，镇里组织村民交搬迁保证金，吴贵海在老伴的催促下也交了钱，订了房，但全村380户报名，他家排在了374号。

“急啥，搬不成，保证金交了也白搭。”“老顶牛”仍旧不心服，在村头跟老伙计淡定下棋，还不忘奚落几句赶早交钱的村民，“这帮人能不能成事，还得继续往下看。”

量房

转眼过了一年多，工作队开始丈量房屋，吴贵海陪老伴在外看病不在家，由乡亲带着工作队员量了房。事后，吴贵海回家一核对，一眼看出了问题，一间东屋宽6.7米，却登记成了6米，他当晚就到村委会找包村的副镇长周志远讨说法。

“听他一说，我心里一咯噔，工作队丈量房屋都是5人一组，很少出现这样的低级错误。”周志远二话没说，揣着卷尺，拿上手电跟吴贵海回了家，当场测量，果然是丈量错误，周志远连忙道歉，重新登记造册。

时隔两天，吴贵海又来找周志远，原来一间隐藏在院落东北角的楼梯间给漏掉了，“楼梯间藏在一扇小门后边，常年不开门，这次我不怪工作队，但是得给我补充登记。”工作队再次到吴贵海家实地丈量，补充登记。

再过数月，等到全村房屋丈量结果公示时，吴贵海仔细对比公示结果，又想起一间老式阁楼没有登记，他再次找到周志远。工作队搬梯子，爬阁楼，实地查看测量后发现，这间阁楼确实符合登记规定，又一次为他补充登记。

这三次纠错补登让“老顶牛”吴贵海服了气：“我认死理，爱挑刺，但工作队的工作真是没得说。”

搬家

搬家当天，倔了一辈子的吴贵海没敢出现在搬家现场。“这是月季，这是桃红，那是紫薇，还有太阳花……”老伴朱广叶在院里徘徊了一圈又一圈，对着花花草草念叨了一遍又一遍，还拿手机给每间房屋都录了像。

吴贵海的新家在占地6000余亩、有400余栋电梯房和配套学校、商超、厂房的李庄新区。由于家里子女多，吴贵海选了一套五室两厅的大房子。每逢春节，子女归家，在客厅摆上两三桌饭菜，一大家人其乐融融。

“我这脾气又臭又硬，一辈子不巴结人，不说假话，但搬迁社区是真不赖。”吴贵海说。

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