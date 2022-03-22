科技日报北京3月21日电 （记者刘园园）21日，国家发展改革委在其官网上公布了该委与国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》（以下简称《方案》）。

“新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。”《方案》称。

《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。

在技术攻关方面，《方案》强调要加大关键技术装备研发力度，推动多元化技术开发。其中包括，开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。

《方案》还提出，突破电池本质安全控制、电化学储能系统安全预警、储能电站整体安全性设计等关键技术，支撑大规模储能电站安全运行。

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