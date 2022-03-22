记者 姚亚奇

【稳中求进看大势】

就业是最大的民生。目前，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，今年的政府工作报告提出“强化就业优先政策”“各地都要千方百计稳定和扩大就业”。

“城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内。”面对今年的就业目标，各地各部门稳就业政策应声落地，奋进的征程已经起步。

加大稳岗扩岗支持力度

发放2731.61万元，惠及企业职工15.47万人。

这组数字，是去年一年，江西省九江市发放的普惠性稳岗返还资金。在援企稳岗上，真金白银的红利，让政策落地见效，惠及广大劳动者。

今年的政府工作报告提出，财税、金融等政策都要围绕就业优先实施，加大对企业稳岗扩岗的支持力度。

在落实落细稳就业举措方面，政府工作报告进一步提出，延续执行降低失业和工伤保险费率等阶段性稳就业政策。对不裁员少裁员的企业，继续实施失业保险稳岗返还政策，明显提高中小微企业返还比例。

延续实施、加大力度，报告为今年的政策支持一锤定音。

近年来，我国各类市场主体不断扩大。数据显示，2021年，我国市场主体已达1.5亿户，比十年前净增约1亿户。广大市场主体是就业创业的重要载体，也是稳就业的基础。政府工作报告提出，大力拓宽就业渠道，注重通过稳市场主体来稳就业，增强创业带动就业作用。

目前，一系列减税降费、稳岗扩岗政策逐步落地，为众多中小企业稳经营、稳就业带来利好。

在广东，2021年，降低失业保险费率、加大失业保险稳岗返还支持力度等一系列措施，为企业减负383.12亿元，今年不少政策红利还将延续。陕西省将继续落实失业保险稳岗政策，顶格执行返还标准，加大对中小微企业政策支持力度，预计将惠及企业1.5万户、职工96.49万人以上。

今年，人社部还将聚焦稳定市场主体，强化就业优先政策。人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示，通过调整优化“降返补”政策组合拳，将阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策再延续一年，继续实施失业保险稳岗返还政策，同时落实好支持企业吸纳就业的税收优惠、担保贷款、就业补贴等政策，全力支持市场主体稳定和扩大岗位。

“大企业就业岗位数量往往是固定的，但中小企业却蕴藏着无限机遇。保就业就是保中小企业。”华东理工大学金山科技园管理委员会主任蓝闽波表示，应该分层、分阶段对中小企业进行扶持，如对初创企业补足资金，对较成熟企业帮助其构建产业链。

精准帮扶高校毕业生等重点群体

“找工作的过程中，确实感受到了一定的就业压力。”中山大学2022届海洋地质专业硕士毕业生苏海霞告诉记者，一方面不少岗位应聘人数众多，另一方面她更倾向于在重点行业与关键领域找到一份专业匹配度高的工作。

高校毕业生等重点就业群体，是稳就业的重中之重。2022年，高校毕业生规模预计达1076万人，就业压力不容小觑。政府工作报告提出，要加强就业创业指导、政策支持和不断线服务。

“学校组织了不断线的线上线下招聘活动、‘一生一策一导师’精准指导和服务，拓展岗位资源，帮助毕业生实现尽早就业、高质量就业。”中山大学分管学生就业工作的相关负责人说。在学校的指导和自己的努力下，目前，苏海霞和她的一些同学已如愿被心仪的单位录用，正踌躇满志地为进入人生新的阶段做准备。

一系列强化精准就业帮扶的政策也在不断发力。3月14日至5月20日，2022年大中城市联合招聘高校毕业生专场活动启动，陆续推出行业性、区域性和针对不同人才的线上专场招聘，同时开展直播带岗、企业云宣讲。日前，人社部等十部门印发《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》，启动实施百万就业见习岗位募集计划，帮助高校毕业生等青年提升就业能力。

张莹表示，今年，人社部将加大中小微企业吸纳毕业生的就业支持举措，简化优化毕业生就业手续，拓宽市场化社会化就业渠道。

随着高校毕业生逐年增多，目前不少毕业生选择“慢就业”、灵活就业。对毕业生“应届”身份的认定，为一些毕业生带来了求职上的限制。针对这一新情况，上海中华职教社常务副主任胡卫指出：“实施高校毕业生择业期政策的目的，是促进应届高校毕业生就业，给在择业期的高校毕业生一定的择业缓冲期。短期内可适当延长高校毕业生择业期，给高校毕业生更充分的择业时间。”

让更多劳动者掌握一技之长

“现在一个月工资6000多元，家里条件也大大改善。”从在家待业，到入职湖北省宜都市正鑫铝膜科技有限公司成为一名电焊工，参加宜都市就业训练中心的电焊技术培训后，张智强的人生收获了意想不到的变化。

“授人以鱼，不如授人以渔。”宜都市就业训练中心主任李强说，参加培训的学员主要是本地未就业和灵活就业状态的城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、脱贫劳动力等10类人员。近年来，每年都有超过4000名学员接受免费技能培训，就业率达90%以上，实现了“培训一人、输转一人、就业一人、致富一户”的目标。

有技能，才能实现更好的就业。今年的政府工作报告提出，继续开展大规模职业技能培训，共建共享一批公共实训基地。使用1000亿元失业保险基金支持稳岗和培训，加快培养制造业高质量发展的急需人才，让更多劳动者掌握一技之长、让三百六十行行行人才辈出。

人力资源和社会保障部副部长汤涛分析，当下，就业新的增长点、新就业形态不断发展变化，迫切需要劳动者提升人力资本和专业技能。

日前，《“十四五”职业技能培训规划》印发，提出到2025年，开展补贴性职业技能培训7500万人次以上；新增取得职业资格证书或职业技能等级证书4000万人次以上；新建公共实训基地200个。

当下，职业培训正在各地广泛开展。河北省人社厅近日印发方案提出，以家政服务、电商等为重点，采取多种方式开展技能培训。同时，引导农业企业依托原料基地、产业园区等建设实训基地，培养适合当地产业发展需要的技能人才。在广东省，仅2022年1月，就已经开展各类补贴性职业技能培训9.2万人次，发放职业技能提升行动专账资金7611万元。

汤涛指出，目前制造业、企业对技工、技师的需求非常急迫，很多企业在实施新技术时，都面临高层次技能人才短缺、招工紧缺的问题。人社部将指导各地根据国家发展先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等需求，动态调整培训专业设置补贴项目，提升培训层次，为企业培养更多技能型、应用型和创新型的技能人才。

(责编：王震、陈键)