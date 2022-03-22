原标题：扶创业、助小微，“农商速度”支持企业战疫

“3天就拿到了贷款，这速度真可以！”英朴食用农产品公司主要从事食用农产品销售，为企业单位、小区周边的超市供货。“最近这类超市的货品需求量不断增长，对我们的供货也提出了更高要求。”为了缓解现金流压力，企业负责人抱着试试看的心态向上海农商银行申请了商e贷线上贷款，从申请到获得贷款，只用了3天的时间，账户上就有了上海农商银行200万元贷款。对于这样的速度，企业负责人表示意想不到，“有了这笔资金，我们非常有信心保障市民吃上安心菜、放心粮！”

应急举措早落地

据了解，3月以来，上海农商银行上下协同、迅速行动，出台了一系列针对广大小微客户的金融支持举措：推出“‘码上行动，同心抗疫’助力中小微企业‘战疫直通车’”、加大信贷投放支持力度、拓展普惠金融覆盖范围、科技引领加大创新力度、优化续贷方案、优化审批流程、加强渠道合作等等，力求满足疫情期间小微企业金融服务需求，多措并举缓解企业资金压力。

“为助力广大小微企业战疫，我们特别开通了信贷资金申请绿色通道，简化业务审核流程，相关业务资料以电子文档或图片形式传送，内部评审采用视频方式召开，对于小微企业贷款尽可能做到3个工作日内审结。”上海农商银行相关负责人表示，在越是困难的时候，越要体现“农商速度”，展现“农商担当”。 3月至今，上海农商银行已累计为400多户普惠小微企业投放贷款约13.5亿元，其中，充分发挥线上化贷款优势，相关渠道已为逾300户小微企业提供金融服务，放款金额超4.2亿元。

“零接触”贷款享安心

上海圣界主要从事工业自动化控制、信息领域产品的研发与经营，是闵行区的一家高新技术企业。近期疫情的出现打乱了企业原本的财务安排，眼看存量授信即将到期，资金周转可能亮“红灯”，上海农商银行立即行动，发挥线上业务优势，为客户匹配个人“银税快贷”产品，从在线申请到获得贷款，仅用时1天，在“零接触”的情况下快速、高效地补充企业流动资金100万元，以在线普惠金融纾困小微企业。

据了解，“银税快贷”是上海农商银行为小微企业主推出的，主要以企业的税务数据为依据，可随借、随用、随还、最高授信100万元的信用贷款产品。

微贷中心促民生

崔先生在上海某大学城内经营干洗店生意，创业2年，深得大学城师生的好评。考虑到大学城地域面积广，师生携带衣物往返店铺比较麻烦，崔先生还开发了线上接单业务。近日上海疫情发生后，干洗店的线上接单量突然大增，“一缺人手，二缺设备。”生意变好反而成了崔先生的“烦恼”，购置设备的费用让崔先生有点愁。正在这个时候，上海农商银行通过网格化的排摸，主动找上了门，发现了崔先生的需求，为了支持他的创业梦想，也为了保障大学城师生的日常需求得到满足，上海农商银行微贷中心开辟绿色通道，在最短时间内为崔先生提供了30万元信用贷款，帮助崔先生更好地服务大学城师生。“设备已经到位，我还多请了两位员工，这段时间单子可以多‘砸’点来了！”崔先生说。

锋泰设备是松江区一家科技型小微企业，专攻非开挖管道技术综合服务，疫情反复之际，企业急需流动资金周转，上海农商银行在走访中了解企业诉求，企业于3月14日提出贷款申请，3月16日就成功获得该行微贷中心放款100万元，快速地解决了企业燃眉之急。

今年初成立的上海农商银行微贷中心是上海农商银行为进一步扩展金融服务覆盖面，下沉金融服务渗透度而成立的针对“微小”企业的贷款中心，“以‘小’贷款‘贷’动大民生”是微贷中心的定位。3月以来，中心已发放贷款近30笔，均为信用贷款，贷款总额3000余万元，户均约100万元，金额最低的一笔仅30万元，平均放款时间不超过3天，充分体现了“农商速度”。

(责编：董童、李源)