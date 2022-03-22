原标题：工行筑牢大数据智能反诈“防护墙”

近年来，电信网络诈骗频发，给广大人民群众造成了经济损失。为维护人民群众的财产安全，工商银行认真贯彻国家和监管机构关于打击治理电信网络诈骗的工作部署，积极推进电信网络诈骗源头治理、系统治理、综合治理，多措并举努力构筑一道反诈“防护墙”，帮助群众守好“钱袋子”。截至目前，工行通过自主研发的“融安e信”大数据风控智能服务平台，累计拦截电信诈骗风险交易近50万笔，为客户避免资金损失超114亿元。

据介绍，工商银行自主研发的“融安e信”大数据风控智能服务平台，通过与公安机关开展风险信息共享合作，建立了专门的涉诈黑名单库，并与银行业务系统自动对接，支持业务风险前置预警拦截，有效防范外部欺诈风险。目前，“融安e信”已整合超过30亿条行内外数据提供智能风控服务，累计服务同业机构300余家、企业客户超6.3万家。

在账户治理方面，工商银行严格执行账户开立环节风险管控，通过增强尽职调查、账户回访、设置网银支付限额等措施，分级分类合理设置新开账户使用权限，堵截虚假账户开立行为。同时，为应对犯罪分子盘活、出租出借存量卡洗钱模式，工商银行积极开展“经营异常企业账户”“一人多户”和“长期不动户”专项清理，对存在风险的异常账户按要求及时管控清理。

在智能监测方面，工商银行积极运用数字化手段和人工智能技术，优化完善智能风控模型体系，持续加强对存续账户的动态监测，防范账户涉诈风险。通过构建智慧运营风控平台、个金智能风控平台、网络金融交易事中风控系统等，实现事前、事中、事后全生命周期风险识别、规则部署、账户管控、全流程风险核查等账户风险闭环管理。

在宣传教育方面，工商银行在全国范围组织开展“反诈拒赌、安全支付”集中宣传月活动。通过行内行外和线上线下相结合方式，推出了一系列富有感染力的警示教育文案，累计线上阅读量超400万人次，组织现场宣传13万场次。

(责编：董童、李源)