人民网北京3月22日电 （记者王震）据财政部网站消息，为加强对上市公司实施企业内部控制规范的管理、指导和监督，强化资本市场领域财会监督力度，近日财政部、证监会联合印发通知，进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性，将加大对财务造假和审计舞弊的处罚力度。

目前部分上市公司仍存在对内部控制重视程度不够、内部控制缺陷标准不恰当、内部控制评价和审计未充分发挥应有作用等问题。通知要求，有关地方和单位要高度重视，切实提升上市公司财务报告内部控制的有效性，充分发挥内部控制在上市公司财务报告中的控制关口前移、提升披露透明度、保护投资者权益等重要作用。

针对当前多发的上市公司财务造假和相关内部控制缺陷，提升上市公司财务报告内部控制有效性，主要目标是评估和应对为迎合市场预期或特定监管要求、谋取以财务业绩为基础的私人报酬最大化、骗取外部资金、侵占资产、违规担保、内幕交易、操纵市场等动机，对财务报告信息作出虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的风险，特别是防范上市公司董事、监事、高级管理层和实际控制人等“关键少数”的舞弊风险。

监管部门将主要关注七大重点领域：资金资产活动相关舞弊和错报的风险与控制；收入相关舞弊和错报的风险与控制；成本费用相关舞弊和错报的风险与控制；投资活动相关舞弊和错报的风险与控制；关联交易相关舞弊和错报的风险与控制；重要风险业务和重大风险事件相关的风险与控制；财务报告编制相关的风险与控制。

通知强调，上市公司作为第一责任人，要确保财务报告内部控制有效实施；会计师事务所要发挥审计监督作用，重点审计财务报告内部控制有效性。同时，政府监管部门要形成合力，强化对上市公司和会计师事务所监管。财政部、证监会等监管部门加强统筹协调、形成工作合力，加强对上市公司内部控制有效性评估和会计师事务所执业质量检查，重点关注上市公司财务报告内部控制有效性情况、内部控制信息披露情况和内部控制重大缺陷整改情况，加大对财务造假和审计舞弊案例的处罚力度，不断增强上市公司财务报告内部控制有效性，持续提升监管效能。

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