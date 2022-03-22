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4000亿元补助小微企业留抵退税 专家：有助于企业稳投资稳增长

2022年03月22日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，日前，财政部下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项转移支付财力补助4000亿元，用于地方保障小微企业增值税留抵退税，为小微企业雪中送炭，激发企业发展活力。

据悉，专项资金纳入财政直达资金范围，财政部将单独调拨资金，支持地方切实做好退税资金保障，确保将退税资金及时足额退还给企业，其中小微企业存量留抵税额将于6月底前一次性全部退还。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受人民网记者采访时表示，增值税留抵退税是减轻企业负担的重要举措，主要从三个方面发挥作用。

首先，留抵退税能够改善企业的现金流，从而提高企业的抗风险能力，尤其是经济处于下行期时，企业的现金流某种程度上直接决定了企业的生死存亡。

其次，企业的现金流状况改善后，有助于进一步扩大企业的投资和消费，从而有助于整个经济的稳投资和稳增长。

此外，留抵退税还有利于推动科技创新型企业的发展。

(责编：张文婷、吕骞)

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