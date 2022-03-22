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广西交通部门紧急调配运力接送失事航班旅客家属及救援专家

2022年03月22日10:51 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，3月21日，东方航空公司MU5735航班坠机事故发生后，广西壮族自治区交通运输厅立即启动响应机制，及时报送信息，要求对事故点周边交通基础设施进行排查，确认是否存在受损情况、是否有散落物，确保公路运营安全；同时，指导直属公路、高速公路、执法局和市县交通运输部门做好交通运输保障工作。

根据事态研判，广西壮族自治区交通运输厅厅长刘可带队赶赴现场参与救援。梧州市交通运输局全力做好运力调配工作，迅速调配中巴大巴29辆、出租汽车50辆抵达梧州西江机场接送失事航班旅客的家属以及相关专家。

据介绍，截至22日零时，已有120多名专家、30多名直升机医护组工作人员抵达梧州，10名家属正赶往梧州。另外，据初步统计，有500多名志愿服务者正从各地赶往梧州。

此外，梧州市交通运输局召集100多名工作人员，出动出租汽车50辆、大巴29辆，确保电筒、食物等紧缺物资第一时间运送事故现场，支援现场救援工作。

(责编：张文婷、吕骞)

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