人民网北京3月22日电 （记者乔雪峰）3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时，在广西梧州市上空失联并坠毁。机上载有乘客123人，机组人员9人。

记者从民航局获悉，事故发生后，民航局立即启动应急机制，开展应急响应，派出工作组赶赴现场指导处置并开展事故调查工作，并第一时间下发《关于加强航空安全工作的紧急通知》和《关于做好民航空防安全工作的通知》，对全行业加强当前航空安全工作提出了四点具体要求。

一要切实加强安全工作组织领导。各地区、各单位要认清当前严峻的安全形势，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，正确处理“四个关系”，统筹抓好航空安全和疫情防控，做到“两手抓、两手硬”，切实提高安全工作的警觉性和政治敏感性，严格落实安全责任，坚守民航安全底线。

二要强化风险防控和隐患排查治理。各地区、各单位要切实加强民航领域安全隐患排查，举一反三，从飞机保养维修情况、飞行天气情况、人员资质、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隐患。务实推动安全生产专项整治三年行动，对照“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”的要求，切实防控风险，盯紧问题隐患动态清零，盯紧盯住重点单位、重点环节、重点人员，落实防范措施，采取有力措施加强民航安全管理。

三要严格执行规章制度和运行标准。空管部门要加强气象预报和现场天气变化的及时通报，配合机组把好天气关；遇有危险天气、边缘天气，要及时预警，协助机组做好处置。航空公司要严把放行关，增强机组搭配力量，同时加强运控部门的飞行动态监控和风险管控，对飞行中发生的任何不正常情况及时报告，并给予机组及时、必要的技术和决策支持。

四要切实履行安全监管职责。各级监管部门要落实“六个起来”，守土有责、守土尽责。民航各地区管理局要在继续深化行业安全督导的基础上，立即开展行业安全大检查，落实安全监管措施，夯实安全生产责任，防止监管漏洞和死角，坚持“四不两直”，持续开展常态化明查暗访，查摆治理隐患，一追到底、整改到位。要确保各单位认真落实国务院和民航局加强值班工作的要求，严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班、外出报备等制度。完善应急值守联动机制，遇有重要紧急情况立即报告，及时妥善应对，并按程序主动做好舆情应对和安全信息管控。

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