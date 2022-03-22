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国家能源局：1-2月份电网工程完成投资313亿元 同比增长37.6%

2022年03月22日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者杨曦）日前，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。数据显示，截至2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长17.5%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。

1-2月份，全国发电设备累计平均利用597小时，比上年同期减少8小时。其中，核电1195小时，比上年同期增加48小时；风电323小时，比上年同期减少96小时。

1-2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资471亿元，同比下降1.9%，其中，水电123亿元，同比下降19.6%；太阳能发电94亿元，同比增长153.7%。电网工程完成投资313亿元，同比增长37.6%。

国家统计局此前发布的数据显示，我国电力生产由降转升，1—2月份，发电量13141亿千瓦时，同比增长4.0%，上年12月份为下降2.1%，日均发电222.7亿千瓦时。分品种看，除风电外，火电、水电、核电、太阳能发电不同程度增长。其中，火电同比增长4.3%，水电增长8.2%，核电增长9.6%，太阳能发电增长6.5%，风电下降7.6%。

国家能源局局长章建华近日发表的文章指出，今年要推动能源高质量发展再上新台阶，扎实抓好以下几方面重点工作任务：一是全力保障能源安全；二是加快能源绿色低碳发展；三是加快推进能源科技创新；四是坚定不移深化体制机制改革；五是提升能源监管效能；六是全方位拓展能源国际合作。

图片来源：国家统计局官网

注：1.全社会用电量为全口径数据，全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中，标*的指标为绝对量；标▲的指标为百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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