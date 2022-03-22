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今年1-2月国内5G手机出货量3769.8万部 同比下降11.0%

2022年03月22日13:05 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （申佳平）中国信息通信研究院数据显示，2022年1-2月，国内市场手机总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%。其中，5G手机出货量3769.8万部，同比下降11.0%。

图片来源：国内手机市场出货量及5G手机占比

2022年2月，国内手机上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机15款，同比下降6.3%，占同期手机上市新机型数量的51.7%。2022年1-2月，上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机30款，同比下降37.5%，占同期手机上市新机型数量的50.8%。

在品牌构成方面，2022年2月，国产品牌手机出货量1278.3 万部，同比下降34.7%，占同期手机出货量的86.0%；上市新机型29款，同比增长3.6%，占同期手机上市新机型数量的100%。

2022年1-2月，国产品牌手机出货量累计3843.4万部，同比下降27.9%，占同期手机出货量的80.3%；上市新机型累计55款，同比下降29.5%，占同期手机上市新机型数量的93.2%。

2022年2月，智能手机出货量1454.9万部，同比下降31.8%，占同期手机出货量的97.9%。2022年1-2月，智能手机出货量4691.5万部，同比下降23.0%，占同期手机出货量的98.0%。

2022年2月，智能手机上市新机型22 款，同比下降8.3%，占同期手机上市新机型数量的75.9%。2022年1-2月，智能手机上市新机型累计50 款，同比下降23.1%，占同期上市新机型数量的84.7%。

(责编：申佳平、吕骞)

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