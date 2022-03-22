原标题：从联网通用到深化数字化转型 20年银联网络服务能力稳步提升

3月26日，中国银联将迎来成立20周年的时刻。20年初心如磐，银联肩负服务实体经济、促进金融发展的使命，先后建成一代、二代银行卡跨行交易清算系统，依托清算服务构建银联综合服务网络，在满足多元化支付服务需求中不断发展壮大。

从构建“联网通用”的银行卡网络，到移动支付网络，再到“科技和金融赋能”的数字化开放网络……20年发展历程，银联在顺应技术发展潮流中不断自我革新，构建“支付清算+信息科技”驱动的高效服务网络，在深化数字化转型中，持续释放银联网络的价值和活力。

夯基垒台 联网通用全面实现

1993年6月，国家启动“金卡工程”，在全国开展银行卡联网通用工作。

2002年3月，中国银联成立，开始携手商业银行构建以银行卡为基础的联网通用，推动我国银行卡产业标准化水平不断提高，真正通过联网通用实现了跨越式发展。

2002年末，银行卡联网通用工作取得显著成绩，全面实现国家提出的“314”目标:让国内各家商业银行的银行卡业务处理系统在300个以上地级城市实现各类银行卡的联网运行和跨地区使用；在100个以上城市，依靠商业银行银行卡跨行信息交换网络，实现各行各类银行卡的跨行通用；在40个以上城市推广普及全国统一的银联标识卡，实现“银联”卡在这些城市内和城市间的跨地区、跨行通用。“314”工程目标的实现，大大提高了银行卡联网通用效果，有力地带动了我国支付产业的全面兴起。

2003年，全国地市级以上城市基本实现银行卡联网通用。2005年年底，全国共有300多个地级以上城市和近400个县级城市实现了联网通用，进而实现了银行卡的“通用好用”。到了2008年，基本实现全国范围内跨地区、跨银行的银行卡联网通用。

国内银行卡“联网通用”目标的实现离不开银联核心业务系统的持续升级迭代，历经多年发展，“从系统TPS峰值超1000笔每秒到5000笔每秒，再到支持峰值每秒24万笔交易，”一个个数据增长见证银联成长，一笔笔精准清算畅通资金循环，勾勒出银联服务产业发展的“新图景”。

立柱架梁 核心系统迭代升级

银联核心业务系统在技术与业务双向驱动下持续升级迭代，为支撑银联网络的建设和完善打造了坚实的技术底座。

2002年云程发轫，银联在原金卡中心的基础上筹建了银联转接清算系统，持续优化升级系统功能，提升系统性能，并依托跨行交易清算系统推动实现国内银行卡联网。

2004年初现成效，成立2年的银联就建成了具有自主知识产权的第一代银行卡跨行交易清算系统，这标志着中国银行卡通信网络正式投入使用，实现全国银行卡跨行交易的集中处理。2006年，“中国银联银行卡信息交换系统”荣获中国人民银行颁发的银行科技发展特等奖。

2011年践新不辍，为满足国内银行卡业务的快速发展需要，银联建成并启用第二代银行卡跨行交易清算系统，极大提高了数据处理的可靠性，并通过自主研发的中心间数据同步技术持续提高业务连续性水平，总体系统可用性处于行业领先水平。

2017年扩容提质，为满足转接清算业务持续发展的需要，银联成功实施系统扩容项目，不断提升转接系统交易性能和清算交易处理能力，为持续向产业各方提供安全、优质、高效的转接清算服务奠定坚实的基础。

2022年踵事增华，秉持“联接创造价值”企业愿景，银联围绕数字化转型、网络四方模式建设等聚力开展第三代系统建设，打造“卡基+账基+信息”的互联网络，重塑网络四方模式；并通过高新科技运用，建设敏捷高效、开放创新的服务化技术体系，构建数字时代金融服务底座，为客户、商户、金融机构、政府等提供资源整合、能力输出、共建共享、模式创新的可持续发展生态。

历经20年不断自我更新，银联已建成体系化、多中心化、功能完善、性能突出、能够支撑全球业务发展的清算系统架构，支持“峰值”每秒24万笔交易。

踔厉奋发 科技服务能力稳步提升

自2002年开启银行卡“联网通用”到深化数字化转型发展，银联历经我国银行卡产业从电子化、信息化到数字化发展的过程，依托不断升级的核心业务系统，持续提升银联网络服务体验和覆盖范围，以金融科技服务能力，为产业协同发展赋能，为用户美好生活助力。

一是创新产品与服务，从磁条卡到IC卡再到数字无界卡，从银联在线支付到云闪付APP、全新手机闪付、二维码等诸多创新产品齐头并进，满足更为多样化的支付需求，增强了银联网络的吸引力；二是大力拓展受理环境，丰富支付场景，扩展网络覆盖面，延伸普惠便民“触角”，让银联网络服务能力更加深入的“嵌”入到民生经济发展脉络中。从线下消费场景“一挥即付”“一扫即付”到打造线上“一键支付”体验，目前，银联二维码、银联手机闪付等移动支付产品已应用在零售、餐饮、文旅、医疗、税务、政务等各种民生和行业领域。三是不断完善风险防控和规则标准体系，升级智能风控，提高网络安全性，守护老百姓的钱袋子。

当前，伴随新一轮的技术发展浪潮，支付产业迎来数字化发展新机遇。作为科技服务能力输出的技术底座，银联核心业务系统推进产业链快速信息化，为银行和第三方支付机构奠定了银行卡支付服务基础，同时也为移动互联网、大数据、云计算、生物识别等新兴技术在支付领域的应用夯实了根基。当下，银联正着力构建“支付清算+信息科技”驱动的高效网络，引领先进技术在支付领域的应用，加速释放数字技术价值，为产业各方提供全方位、多层次、立体化的支付清算服务。

中国银联将携手产业各方共建开放生态、打造数字化综合服务网络，助力推动产业实现高质量发展，为数字经济和社会发展创造价值。

(责编：曹淼、李源)