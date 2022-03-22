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抖音直播发布专项治理公告 打击直播诈骗黑色产业链

2022年03月22日13:44 | 来源：中国经济网
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原标题：抖音直播发布专项治理公告，打击直播诈骗黑色产业链

　　3月21日，抖音直播发布《抖音关于打击直播诈骗黑色产业链的公告》。公告称，为进一步保障用户及平台安全，抖音下阶段将重点推进MCN治理、帐号治理等专项行动。同时，将于即日起开展针对直播黑产的专项打击。

　　公告显示，本次专项行动将重点治理七大行为，包括：低俗色情信息服务、诈骗行为、涉赌博行为、数据造假、未成年人消费、情感诱骗、MCN/公会等机构实施诈骗等。

　　抖音在公告中表示，将全面排查清理涉嫌存在相关行为的主播及MCN/公会。一经发现，抖音将无限期收回相关主播的直播权限并公示通报。相关MCN/公会也会被冻结权限、暂停支付直至清退。对于违规情节严重或涉及违法犯罪行为的主播及MCN/公会，平台会主动上报行业黑名单并将相关情况报送公安机关等有关部门。

　　据了解，抖音持续加强对平台生态的治理力度。在此次公告之前，2021年9月至今，抖音直播已清退涉嫌诈骗、恶意诱导消费、赌博等行为的MCN/公会等机构27家、封禁违规主播6704人；2021年起，抖音直播配合全国各地公安部门破获涉黑产案件7起，抓捕相关犯罪嫌疑人60余人；抖音直播于今年3月开展对不良直播PK的内容整治，对恶意炒作、拉帮结派、煽动粉丝等十大违规行为，将根据其程度和影响，予以停播乃至永久回收直播权限等处罚。

　　2022年2月以来，抖音开展了春节平台生态专项治理行动，打击“色情低俗”“饭圈”“网络暴力”等违法违规内容。期间，平台共处置违法和不良信息20556条，处置帐号3688个。针对网络暴力现象，抖音在打击违规帐号的同时，为用户提供“发文警示”“一键防护”“负向内容过滤”等8项防网暴功能，日均主动发出25万次风险提示，鼓励用户友善发布评论和私信。

　　抖音直播相关负责人表示：“抖音一直倡导美好、正向的社区氛围。希望广大网友一起监督，共同在抖音直播记录分享真实美好生活，打造健康、优质、有价值的平台。”

(责编：曹淼、李源)

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