人民网北京3月22日电 （记者夏晓伦）“数字化转型助力我们在管理层面实现了从经验主义到数据主义的跨越，对企业自身、消费者乃至整个行业都起到了推动作用。”飞鹤乳业董事长冷友斌在接受记者采访时表示，数字技术正在推动着生产方式、产品形态、商业模式的深刻变革。

“身处这样的浪潮之中，各行各业都必须抓紧布局数字经济，才能引领自身以及行业长足发展进步。婴配粉行业作为特殊的食品行业，对安全和新鲜有着很高的要求，我们的数字化转型也是为了满足消费者对于更新鲜的高品质要求。”冷友斌说。

去年9月，工业和信息化部公布了大数据产业发展试点示范项目名单公示，旨在探索形成一批可复制、可推广、可借鉴的标杆案例，推进全国大数据产业高质量发展。

据了解，入选项目均要求具有较强的经济实力、技术研发和融合创新能力，并拥有自主知识产权。其中，在经营管理模式创新方向，飞鹤乳业大数据驱动创新应用项目成功入选。实际上，其在数字化方面的探索从2012年就已经开始了，并在2018年正式确立了以新零售和智慧供应链为核心的数字化战略。

“科技创新是引领飞鹤发展的核心动力，未来想要进一步突破，扩大国产品牌的影响力，解决一系列“卡脖子”问题，是构建高质量发展格局的关键。在技术发展与行业需求两个维度的推动下，我们认为数字经济正在成为乳品行业增长的新动力，因此飞鹤积极布局全局数字化创新，最终成为唯一入选工信部大数据发展试点项目的乳业品牌。”冷友斌说。

目前，中国乳制品行业面临需求增长、产品升级、营销场景多样化的新时代痛点，其背后体现了全行业对精细化运营、全域优化、快速响应的需求。业内认为，乳制品行业应该把挑战当机遇，积极推进行业企业的数字化转型。

“对企业而言，数字化战略的推进有效帮助组织全面进化，极大带动了各环节降本增效，实现企业组织的深刻变革；对行业而言，我们与战略合作伙伴打通了系统，上下游可以实时了解各个环节的产能、生产计划、原材料存储等，协同能力大大提高，为中国制造业的数字化升级探索可推广的方法论。”冷友斌说。

企业自身数字化转型如何赋能行业的高质量发展？对此，冷友斌表示，以C端消费者为核心的消费侧，是公司数字化升级的突破口，随后再全面切入供应链、生产端，打通整个产业链上下游。

据了解，奶粉每个月要复购一次，频次非常高，对存量用户的运营需求超出很多行业。对此，飞鹤在2018年启动数据中台一期建设，主要以销售为主进行数据建设，通过C端触点数字化和智能化，实现与消费者和商品全链路的连接。

2019年10月，飞鹤与阿里云启动数据中台二期建设，该数据中台则主要服务于整个供应链。涉及8个板块、25个场景，实现了全链路数据的打通和应用，其中应用包含两大关键，即全链路溯源系统和智能应用。

对消费者而言，数字化升级实现了货品管理效率的提升，带动小批量、高速度的柔性生产，从而更精准满足消费者的需求。“比如，针对众多家庭的育儿痛点，数字导购系统提供‘培训加油站’模块，为消费者提供更个性化的服务体验。”冷友斌举例说。

冷友斌也坦言，飞鹤数字化升级并非一蹴而就，是不断产生问题和解决问题的过程，面临了多方面的挑战。他举例说，乳制品行业横跨一二三产业，是一个跨度广、链条长、一体化程度要求高的行业，大家对数据的认知、使用习惯，包括对系统的要求也都不太一样。

此外，企业所涉及的仓储、生产、物流、销售等各个业务环节，社会上都有独立的技术公司提供服务，“当公司达到一定规模后，单是整合这十几个单独的系统，就令人无从下手。”他说。

面对这些挑战，飞鹤通过组织大量的培训、交流和调研，了解一线业务人员在工作中遇到的问题，并提供解决方案，让大家切实地感受到数字化不是制造困难，而是提供更便捷高效的工具。

(责编：张文婷、吕骞)