点击图片查看100个“最美巾帼文明岗”故事

人民网北京3月22日电 （记者栗翘楚）从驰骋外宣战线的新闻工作者，到双手扮靓城市的环卫工人，再到关键岗位上的技能高手。当前，各行各业正涌现出一大批优秀的女性从业者，撑起社会经济发展的“半边天”。

3月21日，全国妇联妇女发展部联合人民网，宣传展示“最美巾帼文明岗”，100个来自不同地区、不同岗位的工作团体，她们的巾帼风采及优秀故事，将以视频、文字及和图片的方式进行集中展示。

“叫停”的背后：科研院所中的“巾帼”小分队

在航天科工三院35所，有一支六位女职工组成的“巾帼”小分队。她们有来自研究室的设计师、有来自一线车间的技能高手。她们是神舟飞船“刹车指令员”的研制人员，她们的任务是“叫停”神舟十二号飞船。

中国航天科工三院35所“巾帼”小分队。受访者供图

有精准，才有稳稳的安全。“差之毫厘可能让整个工程前功尽弃”，张晓微是设计师队伍中的唯一女性，对于载人航天的精准要求有着深刻的理解。她在设计过程中学习国内外的先进技术，不断更新设计理念，始终坚持下到生产线盯现场，坚守在产品调试和试验验证的第一线，以全过程的坚守确保产品精准可靠。

“耐住性子、勤想招。棘手的活，大家都习惯了”，有着有20余年经验的电装技师陈宁说。她们所在的产品装调部，承担着产品生产调试的最后一道工序，一线工匠的苦工夫和狠劲正是保障航天任务的大“后墙”。

环卫“前门班”：用双脚丈量道路、用双手扮靓城市

在北京，有这样一个满载荣誉的集体，她们2012年荣获“北京市三八红旗集体”；2013年荣获“北京市工人先锋号”；同一年又被中华全国妇女联合会授予“巾帼文明岗”荣誉称号;2015年荣获“北京市模范集体”。 她们是北京市东城区环境卫生服务中心三所前门班职工。

“前门班”正在扫雪铲冰。受访者供图

随着环卫工作标准化、精细化管理的不断提升，环卫不再是背背斗、扫扫街、掏掏果皮箱这样单调的工作。为了给市民和游客们提供更加干净整洁的出行环境，打造人居环境一流的首都功能核心区，环卫又承担起自行车码放、小广告清除、城市家居擦拭、垃圾不落地、垃圾分类等重要环境保障任务。

一个口罩、一双手套、一件橙色服装，她们没有精心装扮的面容，却把我们的城市靓丽精装。她们没有豪言壮语，却用自己的行动为市民守护城市的清洁。

别样的“女团”：驰骋外宣一线的“轻骑兵”

人民日报社19号楼432房间的灯，点亮过最深的夜晚，迎接过最早的日出。从这里制作的多语种观点短视频“海评面”在关键时刻发出中国强音；从这里策划的“我在中国当大使”全媒体产品触达全球12亿受众……在这里，海外网评论部女将们演绎精彩的“编辑部故事”，以“女子轻骑兵”的飒爽英姿驰骋外宣战线最前沿。

海外网评论部女将。受访者供图

有突发新闻？10分钟内所有编辑上线开策划会；除夕夜接到评论任务？迅速放下为家人准备年夜饭的锅铲、抱起电脑调整为“工作模式”；深夜12点片子没剪完？熬夜也要先完成报道任务……面对美西方在疫情等问题上对中国发起的猛烈舆论战攻势，她们不退缩、不畏战。跨境舆论斗争“交火点”在哪里，她们的剑锋就第一时间指向哪里。

她们用奋斗故事点缀美丽中国

在100个“最美巾帼文明岗”中，还有坚守一线的“国门卫士”、守护健康的白衣天使、刷亮国产大飞机的科研人员……她们用实际行动谱写着奋斗者的故事，用一个个成果点缀美丽中国。

2021年6月至10月31日，全国妇联妇女发展部联合人民网开展了百千万职业女性风采宣传展示故事征集活动，向全社会公开征集全国巾帼文明岗代表、全国巾帼建功标兵/三八红旗手代表、巾帼工匠代表的优秀故事。

征集活动得到了社会各界的广泛关注，她们的故事，正引领激励着广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”、妇女就业创业、女职工岗位成才等富有女性特色的巾帼建功立业活动，也展现出各地区、各领域的新时代职业女性风采。

据了解，此次活动还将展示 “最美巾帼建功标兵/三八红旗手代表”的人物风采及奋斗故事。

(责编：张文婷、吕骞)