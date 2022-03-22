人民网北京3月22日电 （王仁宏）近日，水利部依据我国入汛日期确定的有关规定，确认今年我国入汛日期为3月17日。

在3月21日水利部召开的新闻发布会上，水利部副部长刘伟平就今年我国洪旱趋势预测情况、水旱灾害防御工作进行介绍。刘伟平表示，根据初步研判的结果，今年的汛期涝旱并重，北部、南部发生洪水的可能性比较大，北部重于南部，中部发生干旱的可能性比较大。“总体看，今年的水旱灾害形势不容乐观。”

“具体到流域来讲，北部——嫩江、松花江、黑龙江、海河流域的中北部水系，黄河中游干流及支流泾河、汾河，均有可能发生流域性较大洪水。南部——长江上游、珠江流域西江、东南沿海诸河有可能发生区域性洪水。中部——长江中游、汉江下游有可能发生区域性干旱。”

刘伟平坦言，今年对于北方汛情形势预测与去年的情况类似，但“今年的预测让我感到压力更大”。他进一步谈道， “去年汛情主要发生在海河流域南部，漳河、卫河水系，今年预测汛情主要在流域中北部的子牙河、大清河、北三河水系，北京、天津、雄安新区都在预测可能发生洪水的范围之内，这些地区的防御压力是巨大的。黄河流域去年汛情主要发生在渭河、汾河、洛河、伊河等中游地区，今年泾河也包含在预测可能发生汛情的区域之内。”

刘伟平表示，水利部坚持人民至上、生命至上，始终把人民群众生命财产安全放在第一位，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全的目标，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，全力做好防御更严重水旱灾害的各项准备。

一是深入排查消除风险隐患。目前南方刚刚入汛，北方还未入汛，需抢抓前期有利时机，抓紧检修完善监测预警设备，加快修复灾损水利工程，对水库逐一开展汛前安全检查，重点排查防汛关键部位的安全隐患，对发现的问题建立台账，逐一整改、逐一销号，汛前要完成整改工作。同时要全面排查蓄滞洪区存在的风险隐患，确保能够及时启用。

二是加快提升“四预”能力。要加快数字孪生流域、数字孪生水利工程建设，充分利用数字化、智能化技术，提升防御能力。

在预报方面，改进水文测报模式，延长洪水预见期，提高预报精准度。在预警方面，及时发布洪水预警，预警信息直达防御一线、直达工程管理单位、直达水库的“三个责任人”。

在预演方面，遵循降雨、产流、汇流和洪水演进规律，采取现代化的技术手段，实现对洪水全过程的预演。

在预案方面，科学制定修订防洪预案、防洪方案，同时抓紧修订应急响应体系工作规程，实现关口前移。

三是强化水利工程的调度运用。流域防洪工程体系核心是三大件，水库、河道堤防、蓄滞洪区，要精准掌握这三类工程的情况，科学制定、及时完善水工程的调度方案，精准调度运用各类水利工程，充分发挥流域防洪工程体系综合减灾的功能。

四是抓好水利工程的安全度汛。抓好安全度汛工作，首先要落实好责任，向社会公布水库的政府、主管部门、管理单位这“三个责任人”，不能遗漏一座水库。从监测预警、工程调度、巡查防守、险情处置、转移避险、专家指导等环节，要全过程地落实安全度汛措施，做到防汛全过程措施落实。对于病险水库，主汛期病险水库原则上都要空库运行。

五是确保行洪蓄洪空间畅通。针对河道行洪能力不足、行洪空间被侵占等突出问题，开展妨碍河道行洪突出问题的排查整治工作，依法依规严肃处理侵占河道、湖泊、水库库容等行为，同时要畅通城市的排水通道，做好低洼地区防汛工作。完善蓄滞洪区启用预案，特别是增强蓄滞洪区运用的可操作性。

六是提升山洪灾害防御能力。要在汛前开展山洪风险隐患排查整治，完善预警平台，预警信息第一时间到岗到户到人，健全责任机制、动员机制。灾害发生前，全部、及时、安全转移危险区人员。

七是统筹做好抗旱供水保障。“今年预测中部地区，特别是长江中游、汉江下游可能会发生区域性干旱。同时，从去年秋冬一直到现在，珠江流域东江、韩江出现了60年以来最严重的干旱，目前还在抗旱保供水的过程中，也就是说抗旱同样是我们的重要职责。”

要加强旱情监测，动态完善水量调度预案和抗旱保供水的预案，实施全流域水资源统一调度，加快抗旱应急工程建设，解决供水能力不足问题，确保城乡供水安全。

(责编：王仁宏、吕骞)