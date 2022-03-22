人民网北京3月22日电 （记者栗翘楚）当前，在“电动化、网联化、智能化”以及“低碳化”趋势下，汽车行业积极拥抱新一轮科技革命，新能源汽车将成为我国汽车产业的重点发展方向。

在此背景下，国外车企加快布局中国新能源市场。近日，宝马集团宣布电动化进程再提速：2022年内，量产及试生产纯电动车型将达15款；基于全新构架的“新世代”车型将在2024年开始试生产，并于2025年亮相；到2025年底，宝马集团计划在全球交付200万辆纯电动车。

据了解，2021财年宝马集团全球新能源汽车销量增长70%，超32万辆。为延续这一势头，宝马集团将加快纯电产品阵容扩充。年内，宝马集团量产及试生产纯电动车型将达15款，覆盖约90%的细分市场。除了已经上市的创新BMW iX、创新BMW i4、BMW iX3等车型外，还包含BMW 3系、BMW 5系、BMW X1等系列的纯电车型。其中最令人瞩目的就是将于4月与全新一代BMW 7系一起全球首发的创新纯电动BMW i7。

“到2030年，全球总销量至少有一半将是纯电动车。我们正尽一切可能提前实现这一目标。届时，纯电动车的年销售量将超150万辆。当然，这也取决于全球不同地区充电基础设施的发展速度，以及电池相关原材料的供应情况。”宝马集团董事长齐普策说。

此外，作为新能源技术的又一重点，宝马集团正稳步推进氢燃料电池技术发展，并宣布基于该技术的电驱系统也可适用于“新世代”车型，成为可持续出行的又一选择。今年，BMW iX5 Hydrogen氢燃料电池车也将进行小规模量产。预计从本世纪20年代后半旬开始，氢燃料电池技术在驱动系统组合中的比例将会越来越大。

新能源汽车强劲的发展势头也在引发生产端的创新。如宝马集团的生产网络全新标准—BMW iFACTORY，即精益、绿色、数字化。精益，即效率、精确和高度灵活性，以及将不同驱动技术和车辆架构集成到生产中的能力，成为实现成功转型的关键因素；绿色，即通过最先进技术、最少资源消耗以及循环经济模式来进行生产；数字化，代表在生产中使用数据科学和人工智能，并在规划和开发中进行现实世界和虚拟世界的互融。 通过这种数字化的方式，可以让宝马集团世界各地的员工实现虚拟化连接，他们可在同一平台上进行实时开发和规划。

据了解，其标准将应用在宝马集团全球所有工厂中，包括位于沈阳生产基地的三个整车工厂和一个动力总成工厂。

齐普策表示：“随着2025年‘新世代’车型的正式投产，宝马集团的生产网络也进入了全新维度，我们称之为BMW iFACTORY,我们的每一家工厂正在为此做好准备”。

(责编：王仁宏、吕骞)