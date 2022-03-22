宝马集团电动化再提速 年内纯电车型将达15款
人民网北京3月22日电 （记者栗翘楚）当前，在“电动化、网联化、智能化”以及“低碳化”趋势下，汽车行业积极拥抱新一轮科技革命，新能源汽车将成为我国汽车产业的重点发展方向。
在此背景下，国外车企加快布局中国新能源市场。近日，宝马集团宣布电动化进程再提速：2022年内，量产及试生产纯电动车型将达15款；基于全新构架的“新世代”车型将在2024年开始试生产，并于2025年亮相；到2025年底，宝马集团计划在全球交付200万辆纯电动车。
据了解，2021财年宝马集团全球新能源汽车销量增长70%，超32万辆。为延续这一势头，宝马集团将加快纯电产品阵容扩充。年内，宝马集团量产及试生产纯电动车型将达15款，覆盖约90%的细分市场。除了已经上市的创新BMW iX、创新BMW i4、BMW iX3等车型外，还包含BMW 3系、BMW 5系、BMW X1等系列的纯电车型。其中最令人瞩目的就是将于4月与全新一代BMW 7系一起全球首发的创新纯电动BMW i7。
“到2030年，全球总销量至少有一半将是纯电动车。我们正尽一切可能提前实现这一目标。届时，纯电动车的年销售量将超150万辆。当然，这也取决于全球不同地区充电基础设施的发展速度，以及电池相关原材料的供应情况。”宝马集团董事长齐普策说。
此外，作为新能源技术的又一重点，宝马集团正稳步推进氢燃料电池技术发展，并宣布基于该技术的电驱系统也可适用于“新世代”车型，成为可持续出行的又一选择。今年，BMW iX5 Hydrogen氢燃料电池车也将进行小规模量产。预计从本世纪20年代后半旬开始，氢燃料电池技术在驱动系统组合中的比例将会越来越大。
新能源汽车强劲的发展势头也在引发生产端的创新。如宝马集团的生产网络全新标准—BMW iFACTORY，即精益、绿色、数字化。精益，即效率、精确和高度灵活性，以及将不同驱动技术和车辆架构集成到生产中的能力，成为实现成功转型的关键因素；绿色，即通过最先进技术、最少资源消耗以及循环经济模式来进行生产；数字化，代表在生产中使用数据科学和人工智能，并在规划和开发中进行现实世界和虚拟世界的互融。 通过这种数字化的方式，可以让宝马集团世界各地的员工实现虚拟化连接，他们可在同一平台上进行实时开发和规划。
据了解，其标准将应用在宝马集团全球所有工厂中，包括位于沈阳生产基地的三个整车工厂和一个动力总成工厂。
齐普策表示：“随着2025年‘新世代’车型的正式投产，宝马集团的生产网络也进入了全新维度，我们称之为BMW iFACTORY,我们的每一家工厂正在为此做好准备”。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《世界河流幸福指数报告2021》发布：长江幸福指数达一般偏上等级
- 《世界河流幸福指数报告2021》发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京3月22日电 （记者余璐）3月22日是“世界水日”，《世界河流幸福指数报告2021》（以下简称《报告》）在北京发布。…
- 国家知识产权局：依法驳回涉冬奥会、冬残奥会商标注册申请
- 人民网北京3月22日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，继2月14日依法打击恶意抢注“冰墩墩”“谷爱凌”等商标的行为后，国家知识产权局对恶意抢注北京2022冬奥会冬残奥会吉祥物、口号、运动员姓名、场馆名称等商标注册申请再次予以坚决打击。依据《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项，第三十条等相关条款，对第62717890号“青蛙公主”、第62626622号“翊鸣”、第62478160号“一起向未来”、第62034963号“雪飞燕”、第62612144号“BINDUNDUN”、第62515920号“雪绒融”等1270件商标注册申请予以驳回。…
相关新闻
- 评论
- 关注