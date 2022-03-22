人民网北京3月22日电 （记者乔雪峰）今年的政府工作报告提出，促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。

“形象来说，数字经济是驱动力，数字城区是奠基石，数字治理是需求源。”广东省深圳市龙华区发展和改革局局长董彧告诉记者，在深刻把握数字化转型带来的生产方式、生活方式和治理方式重塑变革的历史大势基础上，龙华区提出了打造“数字龙华”的战略目标。

据了解，深圳市龙华区（以下简称“龙华区”）地处粤港澳大湾区城市发展中轴，是深圳的地理中心，也是产业大区和数字强区。

2020年以来，龙华区在明确打造数字经济、数字城区、数字治理“三位一体”发展格局的“数字龙华”之后，接连出台了系列文件，统筹推进数字技术应用全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程。

董彧表示，在“数字龙华”建设进程中，龙华区发改局主要负责数字城区的顶层设计，坚持“数字营城、万物智联、场景驱动、空间再造”的数字城区建设模式，聚焦于城的建设，通过对城市进行全面的数字化规划、建设、管理、运营，实现城市各部件全生命周期智能管运，为数字经济繁荣、数字治理建设提供数字化基础设施和信息化底座平台。据了解，龙华区已制定出台了《数字城区建设三年行动方案（2022-2024年）》，形成了“1+2+4+6+N”的整体框架体系。

具体来看，将通过全域推广BIM技术应用，加快建设信息基础设施及融合基础设施两类基础设施，优化完善数字孪生城市平台、大数据平台、物联感知平台及智能运算能力平台等四大数据平台，推动深圳北站国际商务区等六大重点片区数字赋能智慧高地建设，落实公共管理、公共安全、公共服务、创新创业等领域N类数字场景应用，构筑龙华区数字基建泛在互联、数字空间再造龙华、数字运营反哺城市、数字幸福普惠民众的未来城市发展图景。

当前，我国经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，这对加快推动数字经济发展提出新的更高要求。对此，董彧表示，新时期“数字龙华”的发展必须以实现高水平自立自强为战略支撑，以数字技术与实体经济深度融合为主线，以数字红利惠及更广大人民群众为根本目的。

展望下一步工作，董彧表示，未来的“数字城区”将更具辨识度，将从数字技术与应用场景两端发力，坚持城建、产业两手抓，谋定快动，善作善成。

一方面，加大BIM技术应用力度，大力推进数字基础设施建设。加快打造全域数字孪生城市，依托数字孪生城市底座开展数字交通、数字能源等多场景应用，夯实未来城市建设基础；另一方面，加快数字空间产业发展，推动未来城市研究院、数字平台公司落地，为龙华区未来城市、数字城区建设提供全方位智力和可持续运营能力支撑，全面推动“数字龙华”升级。

(责编：王仁宏、吕骞)