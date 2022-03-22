深圳将为受疫情影响的企业减租减税降费
2022年03月22日23:53 | 来源：新华社
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记者从22日举行的深圳市疫情防控新闻发布会上了解到，为缓解企业当下现金流的压力，深圳将拿出切实举措减轻企业负担。
深圳市发展改革委主任郭子平在新闻发布会上表示，近期，深圳政府部门通过企业服务平台收集到的诉求，80%以上集中在成本增加、现金承压等方面。
对此，深圳提出，在降低经营成本方面，国有企业将为符合条件的市场主体减免3个月到6个月租金；在减税降费方面，深圳对符合条件的市场主体，按照50%的税额减征六税两费，在深圳市权限范围内予以顶格减免符合条件的困难企业房产税和城镇土地使用税；在缓交社保方面，符合条件的市场主体可以申请缓交失业保险费和工伤保险费；在获得信贷方面，深圳将鼓励银行推出抗疫贷、复工贷等系列线上纯信用金融产品，开设因疫情受困企业融资绿色通道。（记者陈宇轩）
(责编：杨光宇、袁勃)
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