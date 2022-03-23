本报记者 王 珂 蒋云龙 施 钰

在北京朝阳区凤凰城购物中心超市的绿色有机蔬菜销售区，消费者挑选商品。

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在浙江杭州银泰百货武林店，消费者使用空瓶智能回收机。

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核心阅读

传统商场在推动节能减排、践行低碳环保、引导绿色消费方面下足功夫，改造升级成为资源循环利用的绿色商场，不仅为消费者提供了更多绿色服务，也为推动绿色发展贡献力量

倡导绿色健康消费

提供绿色服务，引导绿色消费，给消费者带来安全、健康的购物体验

“扫码就能看到农产品溯源信息，货架边上还挂着食品每个批次的检测报告，我们买得更放心了。”近日，在福建新华都综合百货有限公司福州五四店超市一楼的绿色蔬菜展柜前，李女士拿起一包小白菜仔细查看后，对记者说。

设置绿色产品专柜、合理控制商场室温、提供新能源充电设施……近年来，践行安全、健康、环保理念，坚持绿色管理、倡导绿色消费的绿色商场多起来。2020年1月，商务部会同发展改革委印发《绿色商场创建实施工作方案（2020—2022年度）》，对绿色商场创建工作作出总体安排。截至目前，全国已累计创建绿色商场500多家，其中2021年新增将近200家。这些商场致力于保护生态和合理使用资源，给消费者带来绿色、安全、健康的购物体验。

福建省完善创建体系，推动绿色商场在节能降耗减碳、促进绿色发展方面发挥示范和标杆作用。2020年至2021年度，全省共有32家创建单位获评福建省绿色商场，其中建筑面积10万平方米以上的大型商场7家。

“绿色环保已经成为大家选购家具时最关注的要素，商家的重视程度也越来越高。”重庆南岸区商务委相关负责人介绍，区里通过鼓励引导，着力打造绿色商场，为消费者提供绿色服务，引导绿色消费、实施节能减排、资源循环利用，推动绿色发展。

在南岸区红星美凯龙南坪商场，市民王琰正在选购家具，一家门口贴着“环保质量检测合格”公示牌的店铺引起了她的注意。“这牌子可信吗？”王琰带着疑问咨询了商场工作人员。

“我们每月都会委托国家权威检测机构对商场内品牌进行抽检。”商场工作人员介绍，除了现场公布各项绿色环保产品以外，也会定期组织“绿色环保周”等公益活动，和顾客一起到质检院参观产品环保检测过程，到工厂体验生产流程，让顾客对自己购买的商品环保性能更加放心，让商场管理人员对售卖的商品环保性能更加了解。

银泰百货等发布的《2021年商场绿色消费行为调研报告》显示，超六成的受访者知晓“绿色消费”，其中，90后、00后对“绿色消费”的认知明显高于其他年龄段。更有高达98.7%的受访者表示，在商场消费时，至少参与过一项绿色消费实践。

“以前买东西的购物小票经常弄丢，现在在手机上能随时查看，不仅更方便也更环保。”近日，在银泰百货杭州武林店，前来购物的市民陈先生说。目前，全国各地的银泰百货商场陆续实现了喵街APP收银无纸化和发票小票电子化，还通过化妆品空瓶回收得购物券、倡导自带购物袋等活动，打造绿色消费体验。

实现自身节能降耗

从粗放管理方式转向集约管理，不断向管理要效能，降低运营成本

“无论是工作人员还是顾客，大家的节能环保意识都提高了不少，也给商店节省了不少运营成本。”福建新华都综合百货有限公司福州五四店店长王康瑞说，超市在节能减排方面下了不少功夫。“不仅是在空调、冷藏柜、灯具、扶梯等硬件上采用低耗能设备，在日常运营管理的细节中，我们也是能省则省。”

王康瑞说，采用低能耗设备与节能的管理方式以来，超市平均每月用电节省约2万千瓦时，减少12%，塑料包装袋等包装耗材的消耗量同比下降10%左右，超市整体运营支出同比下降8%左右。

绿色商场创建工作开展以来，很多企业把绿色商场创建工作当成转型升级、提高管理水平的重要抓手。一批提供绿色服务、引导绿色消费、实施节能减排的绿色商场在节能降耗方面成效初显，用电量、用水量均有明显下降。

银泰百货相关负责人介绍，过去5年，银泰在数字化、绿色消费上下功夫，不断突破创新。去年11月，银泰百货与大唐浙江分公司达成绿电交易电量3000万千瓦时，实现省内25家门店都用上绿电，预计可节约标煤约9000吨，减排二氧化碳约2.4万吨，相当于种植12万棵树。

银泰百货逐步对商场进行节能改造。正在改造的15家门店中，已经完成改造的3家商场半年节能率提升26%。还有12家施工中的门店将逐步完成节能改造，预计每年节约用电850万千瓦时。从2021年起，银泰把快递包装改为可回收的拉链纸箱，废弃原来染色的胶带封箱。用户可以选择用手提袋直接送货，替代额外的物流包装。这看似细小的改变，预计全年可节省至少1500万个纸箱。

“打造绿色商场，不仅要倡导绿色生活方式，商场更要以身作则。为了有效实现节能减排，我们从原来粗放的管理方式转向集约管理，不断向管理要效能。”福州市东二环泰禾广场副总经理张玉琴介绍，商场通过减少夜间幕墙灯光、减少下沉广场的水秀表演频次、制定商场各点位电动扶梯与中央空调开启关闭的排期计划等方式，在运营细节上做文章，实现节能减排、降本增效。

在福建新华都综合百货有限公司福州五四店，中午12点至下午2点与晚上9点后人流量较少，所有展柜灯光定时自动关闭；电商外送打包时，只用包装袋区分食品与非食品，减少商品包装袋的使用。

晚上10点30分，在福建永辉超市有限公司福州市晋安区东二环泰禾店，行政主管庄宗震正组织员工将保鲜展示柜里的商品迅速归入保鲜冷藏库。

庄宗震介绍，为推进节能减排，除了购入低能耗设备，超市还通过分析日常运营数据，优化了冷链管理方式——闭店后，将需要冷藏的商品统一收入冷藏库，关闭保鲜展示柜；对于无法收入冷藏库的商品，在相应展示冷柜加盖保温幕布；安装时间控制器，利用夜间用电低谷期启动制冰机制冰，现在一个月能省电约5.6万千瓦时，降低了不少运营成本。

传播绿色生活观念

让商场成为引导绿色生产和绿色消费的“排头兵”、节能减排的“领跑者”

“垃圾分类，从我做起”“低碳环保，绿色生活”……在福建新华都综合百货有限公司福州五四店，一抬头就能看到天花板上悬挂着一排倡导绿色生活的宣传海报。走在福州市东二环泰禾广场，无论是在商场室内大屏上，还是在电梯口的转角处，凡是人流多的地方，都能看到倡导“低碳生活”的宣传海报。

在不少业内人士看来，绿色商场创建就是要让商场成为引导绿色生产和绿色消费的“排头兵”、节能减排的“领跑者”。在引导绿色消费方面，全国绿色商场共组织上万次绿色环保主题营销活动、绿色健康公益活动，参与人数超过1亿人次。通过滚动播放宣传片，设置分类回收垃圾桶、再生资源回收箱，开展以旧换新活动等方式，引导消费者践行绿色低碳、简约适度的生活方式。

“我们3年前开始推行空瓶回收计划，得到很多消费者的关注和参与。”银泰百货相关负责人表示，自2018年至今，银泰百货已回收超过4.1万个化妆品空瓶，仅2020年就回收到2万个。2021年年初，银泰百货开始提供智能空瓶回收机，消费者还能兑换化妆品小样或获得红包奖励。

重庆市南岸区长嘉汇购物公园采用最新节能降耗设施，常年开展再生资源回收利用活动，客服台专门设有“废旧电子产品回收点”，很多百货商家也都设立了废旧衣物回收点。

“重庆市绿色商场已经有29家，每年有数百万人次到绿色商场消费。”重庆市商务委相关负责人介绍，“智能化是绿色商场创建的发展方向，一些商场运用大数据、自动识别等先进手段打造智慧商场，还顺应消费升级需求，发展智能零售、线上演播、AR场景式购物等新型消费。”

“创建绿色商场有利于向消费者传递绿色消费观念，将绿色发展理念融入生产生活，是转变发展方式的积极措施。”湖南常德万达广场商业管理有限公司工程物业相关负责人认为，企业在设计之初就要将绿色发展考虑进去，在具体建设中一一落实到位，在经营过程中本着绿色发展理念创新运作方式，保障绿色经营的持续发展。

“新生态健康消费的崛起和日渐成熟，使得消费者更加关注环保及其衍生的健康和绿色概念，对消费场景和品质要求越来越高。我们将在营造绿色空间和健康环境等方面持续发力。”湖南郴州市生源时代广场商业有限公司相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 19 版）

(责编：杨光宇、袁勃)