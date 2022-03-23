杜海涛

以新需求催生新供给，用新供给创造新需求，能够培育更加活跃、更加强大的内需市场，为经济发展拓展更大空间

智能电视、智能冰箱、家庭陪伴型机器人……近年来，伴随居民消费升级，越来越多的智能产品走进日常生活。据商务部门对重点电商平台监测，今年以来，智能除螨仪、洗地机、智能投影仪、智能按摩仪等新产品销量普遍上涨。以新产品、新服务为主要内容的新供给，成为激发市场活力、促进消费增长的重要基础。

今年的《政府工作报告》提出，“着力适应群众需求、增强消费意愿”。我国拥有14亿多人口的庞大市场，中等收入人群超过4亿人，人均GDP超过1.2万美元，市场空间和消费潜力都很大。进一步增强居民消费意愿，离不开持续提高收入水平，优化消费环境、完善制度保障。从供给方面看，相关市场主体也要瞄准消费趋势，加大创新力度，不断优化市场供给，增加高品质产品和服务，推动消费、生产良性互动，实现更高水平的供需平衡。

新供给不仅是对传统产品的升级改造，而且是在用户、品类、体验、方式等多个维度的全面拓新。这些年，伊利、李宁、安踏等企业通过产品创新，收获一批又一批年轻粉丝；大白兔、回力等老字号品牌也通过跨界经营和产品迭代焕发新活力。实践证明，紧紧抓住消费变化趋势，在市场竞争中捕捉机遇，以新需求催生新供给，用新供给创造新需求，能够培育更加活跃、更加强大的内需市场，为经济发展拓展更大空间。

就家电产品而言，以前，冰箱制冷效果好，洗衣机清洗能力强，就能够受到用户青睐。现在，智能冰箱、智能洗衣机等产品能提供多元化生活解决方案；洗碗机、扫地机器人、空气净化器、除螨仪、智能家居系统等新供给成为现代家庭的新刚需。这些性能更好、功能更优、特色更足的新产品，能够引起消费者更多关注，对促进消费升级的贡献也会更大。

新供给在服务领域同样大有可为。互联网等技术创新与传统服务行业的结合，推动文化、旅游、医疗健康、生活服务等服务性消费越来越火，成为消费规模快速增长的重要组成部分。要以消费环境改善和市场秩序规范释放新空间，以扩大有效供给和品质提升满足新需求，实现产业升级、服务升级和消费升级协同共进。

从传统消费转向新兴消费，从商品消费转向服务消费，由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、多元化转变，消费升级为我国经济高质量发展提供了重要的动力支撑。当前，我国国内消费持续恢复，高质量发展取得新进展。顺应群众需求，推动新产品、新服务加速涌现，让老百姓吃得更放心、穿得更称心、用得更舒心，不断满足人民美好生活需要，消费增长将为构建新发展格局做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 19 版）

(责编：杨光宇、袁勃)