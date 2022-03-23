本报记者 王 珂

“我几乎每个周末都会来，越来越喜欢滑雪运动了。”近日，在广州融创雪世界滑雪俱乐部，广州市某金融企业员工李凯在教练的指导下，在中级雪道上熟练地滑行。广州最高气温已超过25摄氏度，不少人都换上了夏装。但是这个室内冰场，每天都是人来人往。3月以来，冰场的客流量比2月增加了一倍以上。

北京冬奥会、冬残奥会成功举办，让冰雪运动迅速升温，带动冰雪消费快速增长。国家发展和改革委员会印发的《关于做好近期促进消费工作的通知》提出，乘势而上扩大居民冰雪消费。中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游消费大数据报告（2022）》显示，在北京冬奥会、冬残奥会等影响下，全国冰雪休闲旅游人数从2016至2017冰雪季的1.7亿人次增加至2020至2021冰雪季的2.54亿人次，预计2021至2022冰雪季将达到3.05亿人次，我国冰雪休闲旅游收入有望达到3233亿元。

享受冰雪乐趣，冰雪装备是必需品。今年以来，京东冰雪运动装备成交金额同比增长135%，冰雪运动装备成交数量同比增长108%。北京冬奥会、冬残奥会期间，快手平台上火热的冰雪运动内容创作氛围，带动滑雪服、滑雪面罩、滑雪配饰等滑雪装备交易额环比涨幅超过602%。根据《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019—2022年）》，今年我国冰雪装备器材产业预计年销售收入超过200亿元，3年平均增速在20%以上。

除了运动装备器材，冰雪相关服务也有很多发展机会。近日，融创文旅正式成立融创热雪奇迹滑雪训练中心，打造专业滑雪训练平台。“冰雪行业迎来前所未有的良好机遇和广阔前景，我们将以此为发展契机，建立优质且可持续的滑雪人才储备，助力大众滑雪运动发展。”融创中国执行总裁兼融创文旅集团总裁路鹏说。

中国旅游研究院副研究员韩元军认为，冰雪运动和冰雪消费成为中国老百姓常态化的时尚生活方式。如今，“冰雪”已不再是在北方独享的生活方式，随着广州、昆明、重庆、成都等城市的大型室内冰雪商业综合体建设，冰雪消费的潜力将得到更大程度的释放，带动相关产业更好发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 19 版）

(责编：杨光宇、袁勃)