本报记者 邱超奕 李家鼎 李 纵 游 仪

在贵州贵阳举办的中国国际大数据产业博览会上，参会者了解智慧城市治理中心。

新华社记者 陶 亮摄

经过海绵化综合改造的广西南宁南湖公园美景怡人。

黄维业摄

我国城市化道路怎么走？

习近平总书记指出：“这是个重大问题，关键是要把人民生命安全和身体健康作为城市发展的基础目标。”“城市发展不能只考虑规模经济效益，必须把生态和安全放在更加突出的位置，统筹城市布局的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要”。

党的十八大以来，城市更新有序推进，城市规划建设从粗放型外延式发展转向集约型内涵式发展，并在发展中使广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

今年《政府工作报告》提出，“有序推进城市更新，加强市政设施和防灾减灾能力建设，开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治”。更多城市更有力地筑牢城市安全的堤坝。

积水没了 小区美了

海绵城市建设促进人与自然和谐相处

戴望舒的《雨巷》，曾是许多人浪漫的城市记忆。然而，伴随着城镇化加快推进，雨也一度成为影响大城市安全发展的烦恼。

“小雨积水、大雨内涝、污水横流。”搬进广西南宁市青秀区建银花园二区的头几年，居民李庆最怕的就是下雨。“水泥路坑坑洼洼，四处积水，排水口也经常堵，没有雨靴都出不了门。抬头看，电线杂乱交错，遇上台风天，就更担心电线掉到水里引发触电。”

转机出现在2015年，南宁成为全国首批海绵城市建设试点城市，建银花园二区随后被纳入提升改造工程。

啥是海绵城市？“通过规划、改造和治理，使城市像‘海绵’一样，增强雨水吸收和释放功能，更能弹性地适应环境变化和应对自然灾害。”参与小区改造的华蓝设计（集团）有限公司市政设计院副院长秦德全解释，建设海绵城市，就像让新陈代谢紊乱的病人恢复良性循环。

先根治痼疾“动手术”。城市内涝，主要由于大面积硬化、大规模填埋自然沟渠导致路面渗水性差，而人工排蓄水系统又没有及时升级。破解这个问题，施工队伍先对小区路面进行改造，铺上透水沥青，再新建一批下沉式绿地，利用植物截流、土壤渗滤的作用，以慢排缓释的方式削减小区雨水径流总量。经过改造，小区年径流总量控制率从不到30%提升到61.71%，极大地改善了雨水排放效果。

再调养身体“做复健”。小区专门翻新了一座花园，既可用于居民休闲，更能净化和涵养雨水。“以前这片花园缺少打理，雨后有积水，恶臭难闻，蚊子虫子乱飞。”打开窗子，李庆笑容满面，“现在放心开窗，看着眼前这片绿，心情都变好了。”

最后美化面容“微整形”。花园里有棵苦丁茶树，高大茂盛，夏天总有在树下乘凉的居民。“改造时，这棵树没被砍掉，留下了老居民们共同的回忆。”李庆说，现在她最乐意去花园散步，道路平整，花团锦簇，满眼都是勃勃生机。

党的十八大以来，南宁的海绵城市建设已累计投资106.8亿元，并从小区改造拓展到公共建筑、公园广场、流域和管网综合治理等多个方面。“南宁的做法具有典型意义。”防灾科技学院副校长刘春平说，不少城市治理内涝，偏重排水管道建设，对自然湿地不够重视。管道退水快，但它只排水、不蓄水，而开发利用湿地，才能更好发挥海绵城市的调蓄功能。

像南宁一样，越来越多城市坚持防御外洪与治理内涝并重、生态措施与工程措施并举，渗、滞、蓄、净、用、排等多措并举，城市排洪防涝能力不断提高。截至2020年底，全国共建成落实海绵城市建设理念的项目4万多个，实现雨水资源年利用量3.5亿吨。

“‘十四五’期间，还是要以系统思维来解决城市内涝问题。”中国安能集团总工程师张利荣建议，进一步建立健全流域区域洪涝统筹机制，同时提高应急管理水平。根据城市规模、地理、水文、常见灾害等特点，因地制宜完善海绵城市、韧性城市建设，促进人与自然和谐相处。

地下管网 云上管控

数字化变“看不见的风险”为“看得见的防控”

影响城市安全发展的因素，有些像水一样看得见，有些却是看不见的。

燃气、热力、电力……这类与城市生产生活紧密相关的重要管网，被称为城市生命线。它们深埋地下，日常很难看到，如何排除隐患？

安徽合肥市综合运用物联网、云计算、大数据等手段，搭建起城市生命线安全工程运行监测平台。100多种、8.5万套前端感知设备，覆盖燃气、供水、桥梁等2.5万个城市高风险点，实时监测“城市心跳”。

电脑屏上，弹窗闪烁，浓度超标的警报响起。“传感器回传数据显示，临淮路与东一环交口处的一个通信井内，出现可燃气体浓度超标。”2月16日，合肥市城市生命线工程安全运行监测中心里，值班员紧盯屏幕，迅速将定位发送给燃气数据分析师张壮壮。

张壮壮查看数据，发现这是一段受腐蚀严重的老旧铸铁管道，而且相邻通信井也出现报警。“燃气管道存在泄漏！”张壮壮立即向燃气集团发布了二级风险预警。

接到预警信息，合肥燃气集团调度中心主任严宁宁迅速呼叫工作人员赶往现场，并通知抢修中心增派人手，紧急调动设备，做好开挖准备。

从发现隐患到介入处置，前后不到25分钟。“按传统方式，有人发现异常后电话报警，燃气集团派人沿着管道寻找隐患，费时费力，还有可能延误‘战机’。”严宁宁说。

在现场，监测中心传来的地下管网分布图显示，相邻的地下管线足有91根。泄漏的燃气已在附近管线扩散，在通信井内聚集浓度达到了爆炸极限。这边，抢修人员设围挡、关阀门、迅速开挖；那边，监测中心对这段燃气管网及相邻地下空间进行实时监测。历时两天，管道修复成功，供气恢复，警报解除。

在严宁宁看来，正是运用科技手段加强在线监测，才能快速精准找出隐患，节省宝贵时间。变看不见的风险为看得见的防控，合肥每天实时采集500多亿条城市生命线数据，平均每月处置有效报警92.8起。较在线监测运行前，全市地下管网事故发生率下降了60%，风险排查效率提高了70%。

“化解这类‘看不见’的风险，科技是关键。安徽抓住了‘牛鼻子’。”刘春平介绍，近年来，由于地下管网年久老化、施工损坏等，不少城市的燃气、供水等管网事故呈现集中多发态势。将大数据、云计算、传感设备等创新技术运用到地下管网的监测管控，通过完善应急“一张图”“一张网”，相当于给隐形的风险装上了探照灯、千里眼、顺风耳，破解了发现难、查找难的顽疾，显著提升了城市的安全风险防范能力和响应效率。同时，对城市管网进行大面积数字化升级，也进一步拓展了各类新技术的应用场景，有利于拉动新技术投资，带动应急相关产业高质量发展。

“从长远看，除了要对现有的管网加强数字化升级，更要加强科学统筹规划，把智能化、信息化、数字化等技术成果整合到地下管网的设计、建设、运营过程中，完善全生命周期管理，这样才能从根本上减少隐患和事故发生。”张利荣说。

放眼全国，2021年开始，包括合肥在内，沈阳、南京等18个城市（区）启动国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点。

“目前，城市安全风险监测预警工作已在省级层面全面铺开。合肥、东营、常德等11个试点城市已完成监测预警中心场所硬件建设，初步实现了对燃气泄漏风险、危化品运行安全风险等的监测预警。”应急管理部有关负责人介绍，将督促相关试点城市拓展监测预警范围，完善监测预警运行机制，及时总结试点经验，健全我国城市安全风险监测预警工作体系。

老房新生 旧楼新貌

三年间老旧小区改造惠及居民超过2000万户

城市是人集中生活的地方，城市建设必须把让人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民。老旧小区改造就是重大民生工程和发展工程。

春暖花开时节，走进天津市红桥区咸阳北路街道开源社区，整洁平顺的柏油行车道、淡红色砖块铺装的步行道、整齐划一的楼体映入眼帘。“你敢想吗？我们小区有40多年历史啦！”76岁的王树勋对记者说。

唐山大地震后，为改善受灾群众住房条件，天津市新建一批居民小区，开源社区是其中之一。1980年，王树勋一家成为第一批入住的居民。这种“板儿楼”在当年算结实的，可年头长了，毛病也越来越多，里里外外的安全问题让他悬起了心。

“要说最危险的，还是这儿！”王树勋指向阳台，一块由楼体向外延伸的水泥板和镂空板材围出的空间，冬不遮风、夏不挡雨。“阳台上东西越堆越多，水泥板哪能受得住？小区不少阳台都出现过开裂、坍塌。”

老楼房，污水渗漏问题也很突出。“原来这下水管，就是一根大铁管。”王树勋说，管道内外锈迹斑斑，经常造成渗漏、堵塞，墙体因此受损严重，“一户水管渗漏，全楼都要发水，那味儿，别提了！”

退休以后，王树勋常常在小区里散步，但以前他不敢抬着头走道：“路面下水不畅，冬天全是冰，夏天满脚泥，稍不留神，还容易踩到虚土掩埋的坑里，摔个‘大马趴’。”

直到几年前，红桥区启动老旧小区改造计划，228个小区、1787栋楼房、870多万平方米、近14万户居民迎来了老楼重生。

2018年，红桥区住建委委托的工程队进驻开源社区。“结合小区实际，首先紧盯安全问题，组织设计师‘对症下药’。”区老旧住房改造协调办工作人员张鹏跑遍全区所有改造小区，对每个案例都心中有数。

开源社区最突出的问题就是阳台承重不足、管道老化、路面破损严重。施工方将小区所有阳台进行加固，用玻璃窗替换了镂空板材，改为封闭式；还将所有铁制污水管更换为PVC材质管道；最后给小区铺上了沥青路、人行道也加铺了透水砖，小区面貌焕然一新。

现在，家里有坚固的阳台，院里有整洁的步道。“住着放心、舒坦啊！”王树勋早已打消了搬离的想法。

老房新生，受益的不只王树勋一家。2019年至2021年，全国累计开工改造城镇老旧小区11.5万个，惠及居民超过2000万户。

“我国城市发展进入了存量提质改造和增量结构调整并重的阶段，而存量改造的重点包括老旧小区、背街小巷和城中村等。”张利荣表示，人民城市人民建，人民城市为人民。老旧小区改造补齐了安全短板，改善了人居环境，解决了很多过去想解决而没有解决的急难愁盼问题，充分体现了以人民为中心的发展思想，是一项实打实的民生工程、民心工程。

日前公布的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出，有序推进城市更新。加快改造城镇老旧小区，推进水电路气信等配套设施建设及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，有条件的加装电梯，力争改善840万户居民基本居住条件。更多采用市场化方式推进大城市老旧厂区改造，培育新产业、发展新功能。因地制宜改造一批大型老旧街区和城中村。注重修缮改造既有建筑，防止大拆大建。

“十四五”期间，我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造。随着城市化进程不断推进，越来越多的小区会纳入改造计划，让老百姓住得更安全、更舒心。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)