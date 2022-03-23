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让更多中国企业迈向世界一流（观象台）

刘志强
2022年03月23日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　迈向世界一流，是企业不断成长壮大、实现基业长青的内在需要，是中国经济高质量发展的必然要求，意义重大，任务艰巨，关键还是做好创新这篇文章

　　

　　“加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业”，日前召开的中央深改委会议提出的明确任务，引发社会各界特别是企业界人士的广泛关注。

　　进入经济全球化时代，具备世界一流水平的跨国企业已经成为配置全球资源、引领经济发展和技术创新的重要力量，是国家综合实力和竞争力的重要体现。党的十八大以来，我国各类企业平稳健康发展，规模实力跃上新台阶。特别是过去两年，我国世界500强企业数量连续位居全球首位，一些行业领军企业和“专精特新”企业已具备了较强国际竞争力，有基础也有能力迈向世界一流。同时也要看到，不少中国企业在全球供应链主导权、行业话语权、关键核心技术、自主知识产权等方面同世界一流企业还有一定差距，还得在“大”的基础上进一步做“强”。

　　迈向世界一流，是企业不断成长壮大、实现基业长青的内在需要，是中国经济高质量发展的必然要求。

　　企业是市场经济的细胞，是高质量发展的微观基础。无论是释放发展活力、应对经济下行压力，还是稳就业、惠民生，都需要我们培育更多有核心竞争力的优秀企业。提升产业链供应链现代化水平，同样需要增强企业“单兵作战”能力。当前，百年变局和世纪疫情相互交织，产业链供应链安全稳定面临不小风险。突破核心技术、筑牢产业根基，尤其需要优秀企业冲锋在前“打头阵”，带动同行业企业和产业链上下游合力攻坚、共同进步。

　　加快建设世界一流企业，意义重大，任务艰巨，关键还是做好创新这篇文章。几十年来，举凡全球范围内的世界一流企业，皆有其“看家本领”：有的在核心技术上“独占鳌头”，有的在商业模式上“先人一步”，有的在品牌经营上“高人一筹”，这背后，无不闪现着创新的身影。

　　对我国企业而言，创新是市场制胜之道，也是持续发展之基。新一轮科技革命蓬勃发展，产品服务升级迭代、产业链重构、价值链重塑迎来更大机遇。我国拥有全球最具潜力的市场、最完备的产业体系，也为企业捕捉商机、改进生产、更新产品、变革模式、营造口碑等带来了许多便利。抓住“天时地利”，用好国际国内两个市场、两种资源，不断推进科技创新、管理创新、产品创新、市场创新、品牌创新，企业就有望创造更多卓越产品、擦亮更多卓著品牌。

　　企业迈向世界一流，创新是动力源泉，治理是重要保障。在组织架构、决策机制、人力资源、风险管控、用户服务等方面，我国企业尚有改进和提升的空间。健全机制、优化体系、完善治理，建立现代企业制度，把员工积极性充分调动起来，把资源潜力充分发挥出来，企业的内生活力与抗风险能力也就会不断提升。

　　让企业专注创业创新、安心经营发展，离不开各地区各部门主动作为，维护公平竞争市场环境，保护和激发企业活力。外部“生态”适宜了，内在“气质”提升了，更多世界一流企业脱颖而出，中国企业“群体跃升”、宏观经济行稳致远就拥有了更为坚实的基础。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月23日 18 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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