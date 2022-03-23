远望五号船出海执行测控任务
2022年03月23日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月22日电 （记者余建斌）远望5号船22日驶离中国卫星海上测控部码头，赴太平洋等多个海域执行测控任务。
据了解，远望5号船刚刚结束为期50余天的船舶中修技术改造升级，在航行动力、航行安全性能上有了大幅提升，特种设备的可靠性和操作性变得更强。
远望5号船是我国自主设计研制的第三代航天远洋测量船，2021年累计出航256天，创造了远望号船队执行任务次数、累计航海里程、单船平均出海天数的历史新高。
为确保海上测控任务万无一失，靠港休整期间，远望5号船不断强化科技人员执行任务能力，根据执行任务特点难点提前搭建任务联调环境，预先模拟任务流程、熟悉任务方案，组织内部联调演练。
目前，远望5号船已安全航行57万余海里，圆满完成了以神舟、嫦娥、北斗为代表的80余次海上测控任务。
《 人民日报 》（ 2022年03月23日 12 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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