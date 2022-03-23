本报北京3月22日电 （记者吴秋余）中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局和浙江省政府近日发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》（以下简称《意见》），进一步深化金融供给侧结构性改革，推动建立与浙江共同富裕示范区建设相适应的金融体制机制，支持浙江打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口。《意见》从9个方面展开，提出31条举措。

《意见》明确，国家金融管理部门将加强与浙江的沟通协调，优先将金融支持共同富裕相关改革试点任务赋予浙江，指导支持浙江率先探索实践。同时，浙江加强政策配套支持，积累改革经验，探索建立金融促进共同富裕的体制机制和有效路径，发挥示范引领作用。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 10 版）

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