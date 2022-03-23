金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区
2022年03月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京3月22日电 （记者吴秋余）中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局和浙江省政府近日发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》（以下简称《意见》），进一步深化金融供给侧结构性改革，推动建立与浙江共同富裕示范区建设相适应的金融体制机制，支持浙江打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口。《意见》从9个方面展开，提出31条举措。
《意见》明确，国家金融管理部门将加强与浙江的沟通协调，优先将金融支持共同富裕相关改革试点任务赋予浙江，指导支持浙江率先探索实践。同时，浙江加强政策配套支持，积累改革经验，探索建立金融促进共同富裕的体制机制和有效路径，发挥示范引领作用。
《 人民日报 》（ 2022年03月23日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《世界河流幸福指数报告2021》发布：长江幸福指数达一般偏上等级
- 《世界河流幸福指数报告2021》发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京3月22日电 （记者余璐）3月22日是“世界水日”，《世界河流幸福指数报告2021》（以下简称《报告》）在北京发布。…
- 国家知识产权局：依法驳回涉冬奥会、冬残奥会商标注册申请
- 人民网北京3月22日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，继2月14日依法打击恶意抢注“冰墩墩”“谷爱凌”等商标的行为后，国家知识产权局对恶意抢注北京2022冬奥会冬残奥会吉祥物、口号、运动员姓名、场馆名称等商标注册申请再次予以坚决打击。依据《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项，第三十条等相关条款，对第62717890号“青蛙公主”、第62626622号“翊鸣”、第62478160号“一起向未来”、第62034963号“雪飞燕”、第62612144号“BINDUNDUN”、第62515920号“雪绒融”等1270件商标注册申请予以驳回。…
相关新闻
- 评论
- 关注