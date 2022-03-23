江苏推进农业生产全程全面机械化建设
到“十四五”末，建设超50个示范县
2022年03月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报南京3月22日电 （记者白光迪）江苏省农业农村厅近日印发《关于开展省级农业生产全程全面机械化示范县建设工作的通知》（以下简称《通知》），启动全程全面机械化示范县建设。《通知》明确县级人民政府作为建设主体以及示范县建设的总体要求、建设内容、申报评价、保障措施等，为江苏深入推进实施农机化“两大行动”、率先基本实现农业机械化提供有力支撑。
据介绍，江苏省参照国际标准并衔接全省“十四五”农机化发展规划，制定了示范县建设引导性目标和约束性目标，明确建设目标导向。预计到“十四五”末，全省建设50个以上省级农业生产全程全面机械化示范县，全省农作物耕种收综合机械化水平达到90%以上，特色农业机械化水平总体达到70%以上。
《 人民日报 》（ 2022年03月23日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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