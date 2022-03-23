甘肃加大助企纾困力度
全面落实中小微企业税收优惠政策
2022年03月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州3月22日电 （记者赵帅杰）甘肃省政府办公厅近日印发《关于进一步加大对中小微企业纾困帮扶力度的若干措施》（以下简称《措施》），通过实行纾困资金支持、减税降费、稳岗扩岗等8个方面的25条措施，加大助企纾困力度，推动中小微企业高质量发展。
《措施》在加大纾困资金支持力度方面，扩大政府性融资担保机构支持普惠小微企业的覆盖面，对单户担保金额500万元及以下的小微企业和“三农”主体收取的担保费率不超过1%，对单户担保金额500万元以上的收取担保费率不超过1.5%。同时，扩大省级创业带动就业扶持资金扶持范围，对吸纳带动就业达到一定条件的初创企业、合作社等经营主体，可给予3万—15万元的一次性补助。
《措施》全面落实中小微企业税收优惠政策，对月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。
此外，在减免中小微企业房租、增加信贷投放、保障产业链供应链稳定等方面，《措施》也作出了明确规定。
《 人民日报 》（ 2022年03月23日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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