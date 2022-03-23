焦 含

以电费缴纳数据为基础的“银电通”、针对科技型小微企业的“科技E贷”、面向优质抵押类小微企业的“抵押E贷”……2021年，广发银行多款普惠金融信贷产品陆续上线，助力缓解小微企业的融资难题。

截至2021年末，广发银行普惠型小微企业贷款（不含票据融资）余额1358亿元，比年初增长244亿元，增幅高于全行各项贷款；有贷款余额的户数超过26万户，比年初增加1.4万余户。

近年来，随着“专精特新”企业的市场竞争力不断提升，广发银行面向“专精特新”小微企业推出专属服务方案，涵盖“专精特新”信用贷、补偿贷、订单贷、担保贷、抵押贷等专项信贷产品，积极满足处于不同发展阶段企业的融资需求，支持小微企业转型升级，走好“专精特新”高质量发展之路。

在传统抵押贷款业务领域，申请难、资料繁、审批慢是小微企业面临的难题。以优化业务申请渠道、简化业务办理资料、缩短业务审批时间为目标，广发银行积极创新业务办理模式，推出线上抵押授信产品“抵押E贷”。

通过整合银行内外对公及零售大数据资源，“抵押E贷”能够实现授信申请、审批等流程的线上处理，有效提升普惠型小微企业客户抵押贷款业务的办理效率。对贷款到期后仍有融资需求、临时存在资金困难的小微企业，在主动申请且符合条件的情况下可通过续贷、借新还旧等方式进行贷款延期，帮助企业克服资金周转难题。

“没想到审批效率这么高，用款还款也方便。”一名在广发银行东莞分行办理“科技E贷”业务的客户说。结合当地对小微企业的金融支持政策，东莞分行充分利用线上税贷产品的模式优势，创新研发小微企业线上融资产品“科技E贷”。“科技E贷”可以实现由系统决策引擎筛选客户，通过评级及智能审批打分卡模型自动生成审批定价结果，让融资服务更加高效精准。截至2021年末，“科技E贷”累计服务客户155户，批复授信额度超4.7亿元，累计发放贷款超6亿元，贷款余额超3亿元。

线上信贷产品的推陈出新是金融服务智能化转型、个性化研发的缩影。广发银行在完善线上服务机制、加大优势产品推广力度的基础上，鼓励分行结合当地发展情况和产业特色，深入挖掘区域化场景需求，上报特色产品创新方案，因地制宜为地方优质小微企业提供特色化金融服务。

2021年，广发银行在总行普惠金融部新设立乡村振兴处，牵头统筹全行金融服务乡村振兴和金融精准帮扶贷款相关工作，着力做好普惠型涉农客群建设、对公普惠型涉农贷款的产品定制和投放工作。截至2021年末，广发银行“乡村振兴贷”系列产品已在33家一级分行落地，贷款余额超14亿元。

以加大对小微企业、乡村振兴、科技创新领域的金融支持力度为目标，广发银行积极协调落实普惠金融政策要求，协调运用行内各项资源，优先安排信贷额度保证普惠型小微企业贷款、普惠型涉农贷款投放。下一步，广发银行将继续深入贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署，持续加大金融服务实体经济力度，全面优化金融供给结构，推动普惠金融业务可持续、高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)