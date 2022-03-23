河北今年将新开工被动式超低能耗建筑176万平方米
2022年03月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄3月22日电 （记者邵玉姿）河北省住房和城乡建设厅近日印发《2022年全省建筑节能与科技工作要点》，明确全年工作目标：全省新开工被动式超低能耗建筑面积176万平方米，城镇新建成建筑中绿色建筑占比达到92%以上，城镇新开工建筑中装配式建筑占比达到26%以上。
据介绍，被动式超低能耗建筑集建筑和节能技术为一体，能极大提高建筑保温隔热性能和气密性，大幅减少建筑主动向外的能源需求。
今年，省内以政府投资为主或政府投资的办公、学校、医院等公共建筑，都将优先按照被动式超低能耗建筑建设。同时，河北今年将严格落实项目谋划、用地保障、激励措施、人才支撑等支持政策，加强被动式超低能耗建筑材料生产企业及销售市场的监督检查，并将实施被动式超低能耗建筑建设全过程闭合管理和关键环节重点监管，开展在建工程质量专项检查。
《 人民日报 》（ 2022年03月23日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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