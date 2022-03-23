本报记者 谷业凯

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习近平总书记强调：要深化科研经费管理改革，落实让经费为人的创造性活动服务的理念。要改革科研项目管理，优化整合人才计划，让人才静心做学问、搞研究，多出成果、出好成果。

党的十八大以来，党中央、国务院先后出台一系列优化科研经费管理的改革措施，有力激发了科研人员创新活力，促进了科技事业发展。随着科技体制改革向纵深推进，在实践过程中，一些政策还需进一步落细落实。科研经费如何用得更合理？记者采访了科研人员和相关专家。

去年8月，国务院办公厅印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（以下简称《若干意见》），很多科研人员感叹“力度前所未有”。如何打通这些政策落地的“最后一公里”？科研经费如何用得更合理？

优化政策衔接

为过渡期科研项目提供政策依据

《若干意见》覆盖科研经费管理的全过程，从预算编制、经费申请、分配使用到拨付进度、监督审计都做出了具体细致的规定。

一位科研人员表示，以往的预算编制过细过碎。“有的预算书内容较多，调整起来有难度。在政策过渡期，需要相关部门尽快出台政策，为正在开展的科研项目评价提供依据。”

《若干意见》出台后，财政部发布的政策解读中，明确要求《若干意见》发布时，尚在执行期内的科研项目，由项目承担单位统筹考虑本单位实际情况，并与科研人员充分协商后，确定是否执行新规定；《若干意见》发布后，新立项的科研项目按照新规定执行。

“本土化是科研经费管理改革落地的重要环节。要让新政策真正造福于科研人员，还需要进一步落实落细。”中国科学院长春应用化学研究所研究员郇彦表示，特别是政策出台之前的科研项目，怎么执行、如何衔接，科研单位都需要做好细则制定。

再比如，《若干意见》要求，项目承担单位要确保每个项目配有相对固定的科研财务助理。中国科学院东北地理与农业生态研究所的科研人员反映，目前这类人才缺口比较大，“既懂科研、又懂财务的专业人士，人力成本可能也比较高，在科研项目经费中解决有一定困难。”

还有科研人员提出，目前无纸化报销需要继续强化信息系统支撑，特别是数据接口、协议、流程等要更加适应科研经费报销数字化、无纸化需要，切实减轻科研人员报销负担。

有科研院所相关负责人表示，目前已经启动了相关管理办法的修订工作，包括调整直接经费开支范围和标准、调整间接经费分配比例与用途、制定结余经费统筹使用新办法等。一些地方财政部门还召开专题座谈会，摸清新旧制度衔接、科研经费管理改革面临的问题，并听取科研单位的意见建议。

善用“负面清单”

既“松绑放权”，又“守住底线”

“一个不到10万元的项目，结项时要交9份不同类别的材料”“要求不许重复填表，审计时还需要原始凭证”……近年来，一些高校院所在科研经费管理上没有根本性转变，审计过程中采取“问题式”审计，缺乏与科研人员的有效沟通，出现“政策放松，执行反而越来越紧”的现象。

此次出台的《若干意见》从监督检查方式、责任、检查结果运用等方面，进一步完善了监督检查机制，包括创新监督检查方式，实行随机抽查、检查，利用大数据等信息技术手段，提高监督检查效率；将科研经费管理使用过程中出现的失信情况，纳入信用记录管理，提出探索制定相关负面清单等。

“管理上要给予科研人员更多的信任，同时加强科研诚信制度体系的建设，培养科研人员的自律意识。”大连理工大学一位基层科研管理人员表示，利用大数据等手段，开展“无感式”的监督检查，能够提高监督检查效率，减少科研人员在这方面的精力消耗。

另一方面，《若干意见》提出支持新型研发机构实行“预算+负面清单”管理模式。

“将科研经费与信用体系挂钩，划出‘禁区’，明确‘红线’，让科研人员对项目经费使用过程中的禁止性行为‘心中有数’，在一定程度上也能够降低管理成本。”这位基层科研管理人员说，“对科研不端、违规、违纪和违法行为进行追责和惩戒，对尽职无过错的科研人员免予问责，也利于科研人员放开手脚做科研，使管理更加人性化。”

有科研人员建议，可考虑进一步扩大“负面清单”范围，并将科研经费与信用体系挂钩。

完善配套举措

把经费给到真正具有创新思维和能力的人

“出差事由：赴甘肃兰州参加第二次青藏科考任务六项目进展与成果交流会；交通工具：飞机、出租车、火车；备注：自西藏拉萨出发前往兰州，会议结束后返回北京。”以前，中国科学院青藏高原研究所研究员张强弓打开手机APP，只用了很短的时间就完成了出差审批，但报销还是要走线下。后来，他所在的研究所进行了改革，报销审批流程也能在线上完成了。

科学家不再当“会计”了，这让张强弓有了更多新期待。“不仅是经费报销更加便捷，更重要的是在科研经费管理方面更加以人为本、遵循规律，为科研人员潜心研究营造了良好的环境，把经费给到真正具有创新思维和能力的人。”

一位从事化学工程研究的科研人员向记者表示，目前科研经费管理方面还面临一些挑战，比如，经费来源还是以项目制为主，长期稳定支持不够，青年科研人员经费保障不足，评价机制不够健全，对中试阶段经费重视不够，科学研究与成果转化仍然面临“两张皮”的问题等。

这位科研人员举例说，为了支付房屋、水电等费用，有的科研人员要维持项目经费的持续增长，不得不“跑项目”；一些基础研究周期长、见效慢，如果拿不到项目，科研人员的待遇就会受影响。

“科研人员中仍然存在重申请、轻结果的现象。评价机制还需要进一步健全，增强成果转化阶段的激励力度，调动科研人员的积极性、主动性。”在一位从事地理学研究的科研人员看来，“科研经费管理改革需要与其他的改革措施联动，由点到面，完善支持创新的体制机制。”

财政部明确，科研院所可从基本科研业务费提取不超过20%作为奖励经费；科技部通知指出，国家重点研发计划取消项目层面审计报告；河南省试点实施省级直拨到项目承担单位的“直通车”制度；青海省科技厅联合青海师范大学开展科研财务助理试点工作……《若干意见》出台后，各部门各地方相继出台系列配套措施，推动政策落地见效，真正做到减轻科研人员负担，解决经费使用难题。

本期统筹：胡安琪

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 04 版）

(责编：杨光宇、袁勃)