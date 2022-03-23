本报北京3月22日电 （记者谷业凯）国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》（以下简称《指引》），提出将进一步畅通知识产权价值实现渠道，今年知识产权质押融资惠及中小企业数量增长10%以上。

《指引》要求，知识产权创造方面，发明专利审查周期压减至16.5个月，其中高价值专利审查周期压减至13.8个月，商标注册平均审查周期稳定在4个月；知识产权保护方面，知识产权保护中心和快速维权中心建设布局进一步优化，健全知识产权行政、司法保护衔接机制；知识产权运用方面，除积极稳妥推进知识产权质押融资工作外，《指引》还提出有效专利产业化率稳步增长、全国专利密集型产业增加值占国内生产总值比重稳步提升等目标。

为推进知识产权高质量发展，相关政策体系也将进一步完善。《指引》明确，今年将加大对知识产权执法保护工作指导力度，加强对专利侵权纠纷行政裁决、商标违法行为办案指导，在条件成熟地区推进国家知识产权保护试点示范区建设，强化知识产权领域诚信体系建设；在知识产权运用促进政策方面，《指引》提出，将扩大专利转化专项计划覆盖面，完善专利权转让登记制度，启动建设国家级专利导航服务基地等。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 07 版）

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