前2月
全国新增发电装机2349万千瓦
2022年03月23日05:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京3月22日电 （记者廖睿灵）国家能源局21日发布的1—2月全国电力工业统计数据显示，1—2月，全国新增发电装机容量2349万千瓦，比上年同期增加790万千瓦。其中，水电194万千瓦、火电473万千瓦（包含燃煤、燃气、生物质发电等）、风电573万千瓦、太阳能发电1086万千瓦，水电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产109万、217万和761万千瓦，火电和核电分别比上年同期少投产195万和115万千瓦。
截至2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长17.5%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。风电和太阳能发电装机容量已占到全国发电装机容量的27%左右。
发电设备利用小时情况方面，1—2月，全国发电设备累计平均利用597小时，比上年同期减少8小时。其中，核电1195小时，比上年同期增加48小时；风电323小时，比上年同期减少96小时；太阳能发电182小时，比上年同期减少10小时。
电力投资完成情况方面，1—2月，全国主要发电企业电源工程完成投资471亿元，同比下降1.9%。其中，火电70亿元，同比增长31.9%；太阳能发电94亿元，同比增长153.7%。全国电网工程完成投资313亿元，同比增长37.6%。
(责编：杨光宇、袁勃)
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