前2月
电信业务总量同比增长23.4%
2022年03月23日05:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京3月22日电 （记者韩鑫）工业和信息化部22日公布1—2月我国通信业经济运行情况。数据显示，前2月，我国通信业整体运行向好，电信业务收入增速提升，累计完成2586亿元，同比增长9%，增速同比提升3.2个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长23.4%。
数据显示，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—2月份共完成新兴业务收入508亿元，同比增长34.1%，拉动电信业务收入增长5.5个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达124.6%和58%，数据中心业务收入同比增长20.6%，物联网业务收入同比增长21.9%。
5G网络建设和应用加快推进，基站总数和用户规模不断扩大。截至2月末，5G基站总数达150.6万个，占移动基站总数的15%。其中，1—2月新建5G基站8.1万个。5G移动电话用户达3.84亿户，比上年末净增2905万户，占移动电话用户总数的23.3%。
千兆光网建设有序推进，端口数和用户发展加快。截至2月末，3家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.45亿户，比上年末净增930万户。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4088万户，比上年末净增632万户。
(责编：杨光宇、袁勃)
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