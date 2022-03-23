据新华社北京电 （记者申铖）记者近日从财政部了解到，为进一步支持小微企业发展，财政部、国家税务总局日前发布公告，明确进一步实施小微企业所得税优惠政策。

今年的政府工作报告提出，实施新的组合式税费支持政策。根据两部门此次发布的公告，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小微企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公告所称小微企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

(责编：杨光宇、袁勃)