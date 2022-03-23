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50亿元人民币央行票据在港成功发行

2022年03月23日05:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京3月22日电　（记者徐佩玉）中国人民银行22日宣布，当日在香港成功发行50亿元人民币央行票据。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。

　　记者从中国人民银行了解到，此次发行的50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.60%。多个国家和地区的银行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量超过220亿元。

　　近年来，在离岸市场发行的人民币国债、金融债券和企业债券不断增加，发行方式和发行地点日益多样化。

　　中国人民银行相关人士表示，目前，中国人民银行常态化在香港发行人民币央行票据，不仅丰富了香港市场人民币投资产品系列和流动性管理工具，而且带动了境内金融机构、企业等其他主体在离岸市场发行人民币债券，对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。

(责编：杨光宇、袁勃)

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