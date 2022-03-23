首设农作物种业、人工智能等专区
第五届进博会招展进度快于历年同期
2022年03月23日05:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报上海3月22日电 （记者田泓）21日，第五届中国国际进口博览会首批参展商名单正式公布。本次公布的参展单位包括182家参展企业和8个国家（地区）展团，均为今年1月底前签约且参展面积较大的展商。
第五届进博会企业商业展将于今年11月5日至10日举行，继续设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区。同时，坚持“综合展，专业办”，不断优化细分专区设置，首次设立农作物种业、人工智能等专区。参展企业报名踊跃，目前招展进度快于历年同期水平。
(责编：杨光宇、袁勃)
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