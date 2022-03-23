青铜峡水利枢纽工程（3月22日摄）。新华社记者王鹏摄

近日，北方春灌工作全面展开。地处宁夏平原的青铜峡市，九曲黄河穿境而过。青铜峡自秦汉开始，先后开掘秦渠、汉渠、唐徕渠等九大古灌渠，被誉为黄河宁夏“九渠之首”。如今，在远程控制、智能化水位监测、流量监测、水量调度等一系列现代化科学治水、管水措施下，自流灌溉的古灌渠焕发新生，为高效节水春灌提供有力保障。



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