新华社石家庄3月22日电（记者李凤双、齐雷杰、赵鸿宇）3月22日是世界水日，今年主题是“珍惜地下水，珍视隐藏的资源”。

在我国华北地区，尤其是河北省，长期依靠超采地下水支撑经济社会发展，从上世纪七八十年代起，惊人的地下水“大漏斗”问题引发关注。

如何治理“大漏斗”？人们一直在努力探索。

2014年3月，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第五次会议，研究水安全问题，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，此后，国家在河北先期开展地下水超采综合治理试点。

8年来，河北深入践行习近平总书记提出的治水新思路，综合治理地下水超采。世界水日到来之际，记者实地走访，了解河北地下水“大漏斗”修复的过程。

“水龙头”拧紧了

春分麦起身，肥水要紧跟。

“我刚给麦田浇了返青水，麦收前最多再浇一水就够了。”站在麦田里，河北辛集市马兰村村民刘志军说。他家7亩小麦种的都是节水品种“马兰1号”，相比普通小麦开春后要浇四五水、浇一水每亩耗水40多立方米，节水小麦只浇一两水就能高产。

“马兰1号”是马兰农场培育的节水高产品种。农场技术场长张冲说，多年来，农场近20个节水小麦品种推广遍及河北、河南、山东、山西等地，覆盖面积3500多万亩，节水超125亿立方米。

习近平总书记强调，节水，拧紧水龙头的事，是个等不得、拖不了的当务之急。

华北平原是我国小麦主产区，曾盛行“肥大水勤”的种植模式。其中，河北75%的地下水用于农业灌溉。长期超采，河北形成近7万平方公里地下水漏斗区，引发湿地萎缩、地面沉降等问题。

邢台宁晋县米家庄二村村民高现军，曾经为浇地费时费力费水而挠头。大水漫灌，每亩地浇一次要用水四五十立方米，不少水白白浪费。

2016年，宁晋县建设5万亩高效农田示范区，高现军的农田安装了喷灌设备，并推广水肥一体化等先进技术，现在种植小麦、玉米用水量不到原来一半。

为贯彻总书记重要指示精神，河北打出“节、引、调、补、蓄、管”组合拳。截至2021年底，全省累计关停取水井13万多眼，并推行季节性休耕、旱作雨养、节水灌溉，推广抗旱节水品种，压减农业用水量。

拧紧“水龙头”，既可减少浪费，还能创造效益。

近年来，河北一批工业企业通过技术改造等，实现一水多用、循环利用。邯郸富亿达纺织有限公司投资1300万元引进水循环系统，企业每天新增用水不到1立方米，而此前每天新增200多立方米，一年可节支约30万元。

抽水井“下岗”了

“过去我们吃井水，水质太硬了，水存在缸里容易发浑。煮水没几天，水壶上就有厚厚一层水垢，家里热水器用几年就堵了。”对于吃水，河北曲周县白寨镇王庄村村民王庆国有着“苦涩”回忆。

2020年，王庄村村民们告别苦咸水，喝上了丹江口水库调来的甘甜长江水。

河北人均水资源量仅为全国平均水平的1/7，也是农村饮水氟超标问题严重的省份。邯郸、邢台、衡水、沧州等一些地方，苦咸水、高氟水曾是不少百姓的心病。一些村民落下一嘴黄牙，出门都不敢张大嘴笑。不光水难喝，地下水也越采越少，井越打越深。

2014年底，南水北调中线通水，河北、天津、北京等受水区迎来源源不断的长江水。许多地区，南水成为主力水源，地下水应急备用，一大批抽水井“下岗”，地下水源进入“休养生息”状态。

“食品企业对水质要求高。以前，我们靠自备井供水生产，但水质不稳定，要投入大量费用进行水质检验和提升。”河北嫣然食品有限公司经理王利刚说，现在使用长江水生产，水压稳定、水质提升，光滤芯更换一项，每年为公司节省近20万元。

习近平总书记曾指出，“南水北调工程事关战略全局、事关长远发展、事关人民福祉”。利用通南水契机，河北统筹城镇与农村、饮水工程与地下水超采综合治理，大力实施受水区农村居民生活水源置换工程，枣强、清河、孟村、馆陶等数十个县实现城乡供水一体化，全省受益人口达3550多万，到今年底，河北南水北调受水区2872万农村人口将吃上长江水。

“沉睡的河”“醒”了

“几十年了，村边的永定河干得见了底儿，河床变荒地，风吹沙尘起。这几年实施生态补水，你看现在治理得多好！”望着波光粼粼的水面，河北固安县新兴产业园区东北村村民王刚说。

流经蒙、晋、冀、京、津的永定河部分河段曾多年干涸断流，成为“沉睡的河”。复苏永定河，从生态补水开始。

近日，山西册田水库开闸，永定河春季补水全面启动。865公里长的河道，今年将全线通水100天，补水量达7.92亿立方米。恢复“流动”的永定河，成为京津冀绿色生态廊道和地下水补水通道。

“华北明珠”，也因生态补水焕发迷人风采。

春日的白洋淀，水面宽阔，碧波荡漾，水鸟翔集。但在20世纪，白洋淀曾多次“干淀”，淀区能跑马车、开拖拉机。

2017年2月23日，习近平总书记在雄安新区考察中强调，建设雄安新区，一定要把白洋淀修复好、保护好。

雄安新区生态环境局副局长吴海梅说，近年来，河北统筹黄河水、长江水和水库水向白洋淀实施生态补水，淀区面积由170多平方公里恢复至275平方公里左右，水位稳定在7米左右，“华北之肾”功能恢复。淀区向下游泄水10亿多立方米，增强了水系生态功能。

开展河渠、湖泊生态补水，是弥补地下水“亏空”直接有效途径。

利用长江水和本地水库补水，断流多年的滹沱河石家庄段，恢复滔滔百里的美景。沿河两侧10公里范围内地下水位显著回升，最大升幅超1.9米。

河北省水利厅数据显示，近年来，河北向70多条河道补水140多亿立方米。滏阳河、拒马河、大清河等河流，重现水清岸绿美景，沿线地下水得到回补。

多地还推动河湖、沟渠、坑塘互联互通，打造水资源调蓄体系。去年雨季，衡水市引蓄洪沥水2.4亿多立方米，约2800个坑塘“沟满壕平”，区域地下水有效回补。

实现人水和谐，是绿色发展的不懈追求。截至2021年底，河北累计压减地下水超采量52.3亿立方米。今年底，河北将提前完成到2035年压减59.7亿立方米的治理任务。（参与采写：张涛、郭雅茹）

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