新华社北京3月22日电中共中央政治局常委、国务院副总理韩正22日主持召开煤炭清洁高效利用工作专题座谈会。会议认真学习贯彻习近平总书记有关重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，听取有关专家和企业负责人意见，研究部署推进煤炭清洁高效利用工作。

韩正表示，要进一步统一思想认识和行动，统筹发展与安全，深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。要深刻认识推进煤炭清洁高效利用是实现碳达峰碳中和目标的重要途径，统筹做好煤炭清洁高效利用这篇大文章，科学有序推动能源绿色低碳转型，为实现高质量发展提供坚实能源保障。

韩正强调，要加强统筹谋划，聚焦重点领域，整合各方面资源，形成推进煤炭清洁高效利用的合力。要坚持目标导向和问题导向，抓住重点行业和关键环节，推动煤炭清洁高效生产和洗选，抓好电力等主要用煤行业节能降碳改造，大力加强散煤治理。要加强先进技术推广应用和关键核心技术研发攻关，突出应用导向，强化企业创新主体作用。要完善财税金融等支持政策，稳定市场预期，吸引社会资本广泛参与。各有关部门单位要加强组织领导，强化工作落实，共同推动煤炭清洁高效利用不断迈上新水平。

何立峰出席会议。有关部门单位负责同志参加会议。4位专家、4家企业负责人结合各自研究和工作情况作了发言。

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