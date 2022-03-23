张宇琪

新华社北京3月22日电（记者周文其、杨丁淼、王学涛）22岁的南通大学应届毕业生张永斌曾对未来忧心忡忡。大二才从纺织工程转到生物技术专业的他，一度担心受专业学习时间较短、疫情导致信息对接不畅等因素影响，难以找到满意的工作。

不过，眼下的毕业季，张永斌收获满满，普米斯等多家知名生物企业都向他发出录用通知。“学校通过‘名企优企直通车’，专车接送毕业生‘点对点’面试签约，‘小规模、分专题、多批次’地把用人单位请进来，既符合校园疫情防控需要，又促进就业供需精准对接。”他对母校充满感激。

南通大学校长施卫东说，学校会加大对家庭经济困难学生、少数民族学生等毕业生群体的就业帮扶力度，实现精准帮扶全覆盖。

就业，是民生之本。今年全国两会上，稳就业的信号不断释放。不少代表委员热议扩大就业容量、培育就业新动能，为完善重点群体就业支持体系、缓解结构性就业矛盾建言献策。

擘画一年经济社会工作的政府工作报告提出，“城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内”——前一个数字与去年的目标持平，后一个数字比去年5.5%左右的要求更高。

这是在今年需要就业的城镇新增劳动力创多年来最高、达约1600万人，高校毕业生创历年最高、预计超1000万人的背景下提出的。

党和政府一直将就业摆在经济社会发展的优先位置，创新实施就业优先政策，推动就业工作取得积极进展，即使最近两年多遭到疫情冲击，依然完成稳就业的任务。

2020年，全国实现城镇新增就业1186万人，高于“900万人以上”的目标。2021年，全国实现城镇新增就业1269万人，继续高于“1100万人以上”的目标。

去年底，国家发改委就联合财政部提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务计划40.5亿元。据人社部统计，截至目前，各地已累计发放留岗红包、用工补贴超5亿元。

从实施新的组合式税费支持政策到推动降低企业生产经营成本，从加强金融对实体经济的有效支持到落实落细稳就业措施，当前，我国又继续加大宏观政策实施力度，完善减负纾困政策，着力稳市场主体保就业。

穿着统一整洁的蓝色工服，入职不久的郑仁仁已经能够熟练地为自行车穿变速线。“疫情影响下，能找到这样一份稳定的工作真不错。”他说。和郑仁仁一样，2021年有近千名新员工加入天津金轮自行车集团有限公司。

天津金轮自行车集团有限公司人力总监杨春晓表示，受益于天津推出的各类税收优惠政策、小微企业贷款利率优惠政策、职工培训补贴政策等，助推降低企业生产经营成本，从而能吸纳更多员工就业，产量稳中有升。

中国人民大学财政金融学院教授赵锡军表示，相比以往，当前保就业的政策措施力度更强、范围更广、时间安排更及时，同时宏观政策层面更强调财政、金融等方面的政策都要和稳就业的目标相衔接，说明各个部门正在协同发力，共同为实现就业目标而努力。

稳定住宏观经济大盘、保持经济增速在中高速区间，是实现就业目标的另一大动力。

2月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上月上升0.2个百分点。国家统计局新闻发言人付凌晖对此表示，城镇调查失业率有所上升主要是季节性因素的影响。

2022年，我国GDP增长目标是5.5%左右。据国家信息中心经济预测部副研究员陈彬测算，十多年前，GDP每增长一个百分点可以拉动100多万人就业。现在，随着经济总量扩大，GDP每增长一个百分点就能拉动200多万人就业。“因此，5.5%左右的GDP增速完全能拉动超过1100万人就业。”

市场主体超过1.5亿户，吸纳就业能力强的服务业增加值占GDP比重超55%，新技术、新业态、新模式蓬勃发展，能保障安全生产生活的防疫抗疫体系，能驾驭复杂局面的宏观调控手段……都将继续成为2022年我国确保就业形势总体稳定的独特优势。

一系列“政策组合拳”凸显中国应对风险挑战、力保就业的决心与信心。“当前，国家部委和地方政府正按照政府工作报告要求，执行、落实好就业政策，确保今年的就业目标如期完成。”赵锡军说。

（参与采写：张宇琪）

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