新华社北京3月22日电（记者戴小河）国家发改委、国家能源局21日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。

其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。

国家能源局有关负责人表示，方案涉及新型储能建设的成本、价格、机制、标准、发展目标等，明确了“十四五”期间的重点任务。

方案提出，以新型储能支撑新型电力系统。在电源侧，以新型储能支撑可再生能源外送、促进大型风电光伏基地和大规模海上风电开发消纳，通过储能提升煤电等常规电源调节能力。在电网侧，因地制宜发展新型储能，在电网薄弱区域增强供电保障能力，围绕重要电力用户提升系统应急保障能力。在用户侧，灵活多样地配置新型储能支撑分布式供能系统建设、为用户提供定制化用能服务、提升用户灵活调节能力。

方案鼓励不同技术路线“百花齐放”，对新型储能技术创新加强战略性布局和系统性谋划，提出技术研发方向，兼顾创新资源的优化配置；建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的绿色储能技术创新体系。

方案明确新型储能独立市场主体地位，推动新型储能参与各类电力市场，完善与新型储能相适应的电力市场机制，为逐步走向市场化发展破除体制障碍。面向新型储能发展需求和电力市场建设现状，分类施策、稳步推进，推动新型储能成本合理疏导。研究探索对发挥系统调峰作用的新型储能，参照抽水蓄能管理并享受同样的价格政策。

此外，将完善新型储能全产业链标准体系，加快制定安全相关标准，开展多元化应用技术标准制修订。要求加快建立新型储能项目管理机制，规范行业管理，强化安全风险防范。

“随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，尤其是在沙漠戈壁大型风电光伏基地项目集中建设的背景下，新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显，加快推进先进储能技术规模化应用势在必行。”华北电力大学国家能源发展战略研究院执行院长王鹏说。

他表示，我国是世界储能技术研发和示范的主要国家之一，在钠离子电池、压缩空气储能等技术方面已达到世界领先水平。面向世界能源科技竞争，支撑绿色低碳科技创新，加快新型储能技术创新体系建设面临重大机遇。在新型储能行业迈过研发示范进入商业化初期、即将步入规模化发展阶段之际，及时出台实施方案，声明原则、明确目标，是对行业的鼓励、对科研人员的鞭策，意义重大。

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