武汉警方捣毁一特大“跑分”洗钱团伙 通过微信、支付宝等为赌博电诈提供支付结算渠道
2022年03月23日09:00 | 来源：新华社
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新华社武汉3月21日电（记者熊琦）记者21日从武汉市公安局黄陂区分局获悉，按照武汉市公安机关“雷火2022”专项行动部署，黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。
据警方介绍，通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。
3月15日下午，黄陂区警方根据武汉市反电诈中心下发的涉“两卡”犯罪线索，成功抓获6名犯罪嫌疑人。审查中，办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常，有洗钱嫌疑。侦查专班迅速围绕这一线索展开扩线侦查，发现了隐匿于武汉市的一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙。
经侦查发现，该团伙成员居住分散，涉及武汉6个区。在明确团伙成员身份信息、组织架构和活动轨迹后，3月17日清晨，黄陂区警方组织警力分成40个抓捕小组奔赴洪山区、蔡甸区、黄陂区等多个城区开展集中收网行动，先后将该团伙37名犯罪嫌疑人抓获。
民警审查发现，该团伙通过某育儿手机软件，利用第三方支付平台为其他犯罪团伙代收资金，然后再转款到指定账户，从中赚取佣金。目前，该团伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留，2人予以依法训诫，案件仍在进一步侦办之中。
武汉警方提醒，公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒市民要注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，警惕“跑分”陷阱，以免沦为犯罪分子的帮凶。
(责编：王震、吕骞)
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