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同程旅行2021年财报：年付费用户2亿人 同比增长28.2%

2022年03月23日09:07 | 来源：北青网
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原标题：同程旅行2021年财报：年付费用户2亿人 同比增长28.2%

2022年3月22日，同程旅行发布2021年第四季度及全年业绩报告。报告显示，2021年同程旅行年度付费用户达到2亿人，同比增长28.2%，创下历史新高。同程旅行全年实现营收75.4亿元，同比增长27.1%，增速高于市场。经调净利润13亿元，经调净利润率17.2%。

依靠“下沉战略”，同程旅行将优质旅行服务渗透至用户出行的“毛细血管”，让更多中国人享受到科技发展所带来的旅行体验。2021年，通过为更多中国非一线城市的旅行者提供优质服务，同程旅行住宿业务收入为24.1亿元，同比增长23.8%。2021年第四季度，同程旅行国内酒店间夜量较疫情前的2019年同期增长20%，其中低线城市酒店间夜量较2019年增长超40%。

2021年，同程旅行交通业务收入为44.6亿元，同比增长28.4%。同程旅行交通业务深入众多国内三线及以下城市，其中，2021年第四季度汽车票销量较2019年同期增长超400%。

得益于会员服务和广告业务的快速发展，同程旅行的其它业务收入在公司总收入中的比重逐年提高。2021年同程旅行的其它业务实现收入6.7亿元，同比增长30%，占比从2019年的7%提升至2021年的8.9%。

随着在线旅行服务的下沉和普及，2021年全年同程旅行平均月活用户已达2.6亿，同比增长34.2%。这一数字较疫情前的2019年，实现了25.2%的增长。同程旅行年度付费用户则从2020年的1.6亿大幅增加28.2%，达到2亿，创历史新高。

截至2021年12月31日，同程旅行居住在中国非一线城市的注册用户约占注册用户总数的86.7%。2021年，同程旅行在微信平台上约61.7%的新付费用户来自中国的三线或以下城市。（赵婷婷）

(责编：曹淼、李源)

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