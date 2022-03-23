科技日报讯 （记者刘志伟 通讯员聂文闻 陈有为 刘坤维）3月21日，华中科技大学附属协和医院对外宣布，以该院心脏大血管外科董念国教授为首的多学科专家团队，成功为一名58岁的患者植入超小型磁悬浮离心式“中国心”。至此，该院共完成12例人工心植入术。

本次植入的超小型磁悬浮人工心脏又叫Corheart 6左心室辅助系统，具有自主知识产权，是地道的“中国心”。其泵体直径34毫米、厚度26毫米、重量90克，如一枚鸡蛋大小，系目前全球尺寸最小、重量最轻的磁悬浮离心式人工心脏。

我国心力衰竭患者约1000万人，但因供体严重不足，每年只有600余例患者可完成心脏移植手术。而国内现有的心脏机械辅助方式，一个是ECMO，另外就是“人工心”，业内称其为心室辅助装置（VAD）。

心室辅助装置分为植入式体内人工心脏与体外人工心脏（Extra-VAD），二者均通过人工心脏泵起到部分或全部替代心室做功，维持血液循环。体内人工心脏用于终末期慢性心力衰竭患者，可长期替代心脏功能。

“体外人工心脏主要用于急性心力衰竭患者的过度治疗，起到中短期替代心脏功能的作用，使患者度过危险期，并在短时间内能够进行心脏移植手术。对于无法进行心脏移植或难以等到合适供心的心脏病终末期患者，为他们装上人工心脏，让疲惫的心装上强动力‘马达’。”董念国介绍。

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