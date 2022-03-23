图为3月22日拍摄的三峡五级船闸，南线船闸已充水即将复航（无人机照片）。 新华社发 郑家裕摄

3月22日20时，三峡南线船闸2022年计划性停航检修圆满完成，提前12小时恢复通航。

本次检修为期30天，主要完成了人字门、反弧门检修、南线浮堤趸船改造、闸室及廊道金属结构检修等29项检修内容。

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