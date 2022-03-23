人民网北京3月23日电 （记者李栋）据农业农村部数据显示，2022年第11周（即3月14日-18日），16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为15.73元/公斤，环比下跌1.4%，同比下跌54.3%，较前一自然周扩大0.2个百分点。生猪价格已连降6周，下跌周期何时结束？对此，记者采访了业内有关人士。

“养殖亏损程度还会加大。”农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华近期表示，去年底全国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.5%。这些存栏生猪会在1-6月份陆续出栏上市。由此推算，今年上半年猪肉市场供给必然处于高位。猪价下跌趋势还会延续一段时间，3、4月份可能跌至12元/公斤左右的谷底。

在生猪养殖端，据浙江省金华市某养殖场负责人邵康为表示，由于饲料涨价，养殖成本要达到每斤8.5元，但是目前整个市场的售价每斤仅7.5元，以出售200斤的肥猪为例，卖出一头猪就要亏损200元。他坦言，当前白猪价格非常低，而且在经历了上一轮猪周期后很多大型养殖企业迅速扩产，导致竞争压力加大。叠加饲料价格上涨等各种因素，养殖户大多数在赔本养猪卖猪。

同样，以新希望、正邦科技、温氏股份为龙头的规模化企业也感受到市场的“寒意”。业绩预告显示，去年，新希望净亏损在86亿元至96亿元区间；正邦科技预计亏损182亿元至197亿元；温氏股份预计亏损133.37亿元。业内人士保守估算，三家企业亏损额超400亿元。

据测算，饲料成本约占到生猪养殖成本的5-7成。去年11月以来，饲料原料尤其是豆粕价格涨幅较大，对生猪养殖成本形成较大冲击，导致无论是养殖散户还是规模化养殖企业都面临不小的成本压力。温氏股份一下属饲料厂负责人表示，目前饲料每吨的成本在3100元-3200元之间，相比去年成本上涨3%-5%。“饲料成本上涨趋势还将维持一段时间。”该负责人表示。

在3月初农业农村部召开的生猪企业座谈会上，相关人士表示，春节后猪肉进入消费淡季，能繁母猪存栏量尽管已回调到绿色合理区域，但生猪出栏仍惯性增长，生猪价格处于下行通道，加之大宗饲料原料价格持续上涨，猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，今后两个月价格下行压力仍然较大。

“希望广大养殖场户能够紧盯市场、控制成本、防好疫病、踏准节奏，挺过近期生猪生产经营相对困难的阶段。”陈光华说。

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